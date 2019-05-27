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РИА Новости

Громкие случаи нападений на журналистов в России в 2014-2019 годах

Вчера, 16:55
13
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

2019

27 мая в Ставрополье на сотрудников газеты "Родина" напал мужчина с охотничьим ножом. Четверо получили ранения. Нападавший задержан.
26 мая член "Единой России", глава Ширинского района республики Хакасия Сергей Зайцев в своем личном кабинете напал на журналиста телеканала "Россия 24". Было заведено уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности, президиум генсовета "Единой России" принял решение исключить Зайцева из партии.

2018

12 апреля в Екатеринбурге было совершено нападение на главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина. Оно произошло у подъезда его дома. Журналиста били сзади арматурой. В результате он получил ушибы и сотрясение головного мозга, было сломано ребро. По факту преступления возбудили уголовное дело. Сроки расследования неоднократно продлевались, менялась квалификация преступления, расследование у полиции забрал Следственный комитет. Дело контролирует Союз журналистов России. В конце лета 2018 года Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, в которые попали предполагаемые преступники, однако к подвижкам в следствии это не привело.

2017

23 октября неизвестный мужчина ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Мужчину задержали и передали полиции. По словам сотрудницы радиостанции Ольги Бычковой, которая стала очевидцем нападения, злоумышленник брызнул из газового баллончика в лицо охраннику на входе в здание. Позже он полоснул ножом другого охранника на этаже редакции перед тем, как мужчину обезвредили. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Нападавшим оказался гражданин России и Израиля Борис Гриц. Он частично признал вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.
В мае 2018 года Пресненский суд Москвы отправил Бориса Грица на принудительное психиатрическое лечение.
2 августа во время прямого включения из Парка Горького в Москве нетрезвый 32-летний мужчина ударил кулаком в лицо корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева. Полиция задержала дебошира Александра Орлова. 25 августа 2017 года мировой суд в Москве приговорил его к шести месяцам исправительных работ.
11 января стало известно, что в Ростове-на-Дону было совершено нападение нескольких человек на журналиста интернет-издания "Кавказский узел" Владислава Рязанцева. У него были зафиксированы ушибы мягких тканей головы и руки. По словам журналиста, перед остановкой общественного транспорта на площади Советов к нему подбежал сначала один человек в зеленом костюме, с закрытым лицом и ударил его в голову, от чего Рязанцев упал на землю, затем подбежали еще четверо и нанесли корреспонденту несколько ударов руками и ногами.
По версии следствия к нападению были причастны участники запрещенной в России экстремистской организации Misantropic Division. В марте 2018 года двоих из четырех подсудимых приговорили к реальным тюремным срокам. Руслан Павлюк и Андрей Безуглов получили 4,5 и 3,8 года колонии общего режима соответственно. Третьего подсудимого, Александра Вишнякова, приговорили к 300 часам обязательных работ. Четвертый обвиняемый, несовершеннолетний молодой человек, получил один год и восемь месяцев лишения свободы условно.

2016

12 ноября 2016 года журналистов Life Марка Безыменного и Владимира Серенко возле Киевского вокзала в Москве избили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции. По данным Life, у Безыменного был выбит зуб, травмаголовы, у Серенко – закрытая черепно-мозговая травма и перелом лицевой кости. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которое впоследствии было переквалифицировано по статье "разбой". В январе 2017 года стало известно, что подозреваемые в нападении на журналистов Life на Киевской улице задержаны. В феврале 2018 года за нападение на журналистов были осуждены пятеро бывших сотрудников правоохранительных органов, они получили по два года колонии.
12 сентября ночью в центре Москвы был избит и ограблен ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков, у которого забрали мобильный телефон, кошелек с банковскими картами, а также имущество, принадлежащее его другу, на сумму 50 тысяч рублей. После этого грабители, выдавая себя за Лобкова, отвечали по его телефону и опровергали факт нападения. 19 октября 2016 года Тверской суд Москвы приговорил к двум годам заключения гражданина Белоруссии Александра Шелоника, признав его виновным в нападении на Павла Лобкова.
7 июня во Владивостоке у входа в здание областного управления ФСБ произошло нападение на корреспондента программы "Честный детектив" ("Россия 1") Павла Брыкина, который снимал сюжет по делу экс-мэра Игоря Пушкарева. По словам журналиста, нападавшие пытались повалить его на землю, выхватить камеру, говорили, что ему не нужно ничего снимать, что они с ним "обязательно разберутся". 1 июня 2017 года суд назначил условные сроки лишения свободы фигурантам дела о нападении – двум сотрудникам охраны ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод". Один из фигурантов получил 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, второй – 1 год 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

2015

21 августа в Кочубеевском районе Ставрополья произошло нападение на съемочную группу ГТРК "Ставрополье". По данным следствия, журналисты готовили видеорепортаж о добыче полезных ископаемых на одном из местных карьеров. Работники карьера Лаврентий Туршиев и Виктор Молчанов подъехали к ним и потребовали прекратить съемку, пытались отобрать видеокамеру. Получив отказ, Туршиев забрал из замка зажигания служебного автомобиля телекомпании ключи, чтобы журналисты не смогли уехать с места съемок. Более того, по данным следствия, Молчанов, применив грубую физическую силу, схватил за руку журналистку, чтобы она не смогла убежать от них.
3 ноября суд приговорил двух работников карьера в Ставропольском крае к трем годам условно каждого.

2014

8 декабря в Новосибирске двое неизвестных напали на главного редактора сайта "Тайга.инфо" Евгения Мездрикова прямо в редакции, зайдя туда под видом курьеров. Один из преступников несколько раз ударил журналиста в лицо, а второй опрокинул на пол пытавшегося помешать сотрудника редакции. После этого нападавшие быстро скрылись. 1 июня 2015 года мировой суд Железнодорожного района Новосибирска приговорил мужчину, избившего Евгения Мездрикова, к ограничению свободы сроком на 1 год, однако освободил его от наказания в связи с амнистией, объявленной в связи с 70-летием Победы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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