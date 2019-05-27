Громкие случаи нападений на журналистов в России в 2014-2019 годах

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8 декабря в Новосибирске двое неизвестных напали на главного редактора сайта "Тайга.инфо" Евгения Мездрикова прямо в редакции, зайдя туда под видом курьеров. Один из преступников несколько раз ударил журналиста в лицо, а второй опрокинул на пол пытавшегося помешать сотрудника редакции. После этого нападавшие быстро скрылись. 1 июня 2015 года мировой суд Железнодорожного района Новосибирска приговорил мужчину, избившего Евгения Мездрикова, к ограничению свободы сроком на 1 год, однако освободил его от наказания в связи с амнистией, объявленной в связи с 70-летием Победы.