Неизвестный ворвался в редакцию "Эхо Москвы" и ударил ножом ведущую

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Неизвестный мужчина в понедельник ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр, нападавший задержан, а угрозы жизни журналистки нет, говорится в сообщении на сайте "Эха".

"Ворвавшись на радиостанцию, мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована", — сказано в релизе.

Обстоятельства выясняются.