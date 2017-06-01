Фигуранты дела о нападении на журналиста в Приморье получили условные сроки

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Суд назначил условные сроки лишения свободы фигурантам дела о нападении на журналиста программы "Честный детектив" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павла Брыкина во Владивостоке, который снимал сюжет по делу экс-мэра Игоря Пушкарева, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья.

Ранее сообщалось, что прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и лишением фигурантов права заниматься деятельностью по защите жизни и здоровья граждан на 2 года.

"Сегодня суд вынес приговор двум сотрудникам охраны ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод". Как установлено в судебном заседании, фигуранты применили физическое насилие к журналисту программы "Честный детектив" ("Россия 1"), а также угрожали ему расправой. Причиной инцидента стало редакционное задание журналиста – подготовка репортажа для программы "Честный детектив" ("Россия 1") в связи с расследованием уголовного дела по обвинению мэра Владивостока Игоря Пушкарева в коррупционных преступлениях", — сообщил собеседник.

По его словам, суд приговорил одного из фигурантов к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, второго — к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

По данным сайта ВГТРК, нападение на корреспондента произошло прямо у входа в здание областного управления ФСБ во Владивостоке, когда журналист попытался поговорить с братом отстраненного мэра Владивостока Андреем Пушкаревым, но "реакция его охраны оказалась неадекватной". По версии следствия, днем 7 июня 2016 года во Владивостоке фигуранты применили физическое насилие к журналисту программы "Честный детектив" ("Россия 1"), а также угрожали ему расправой.

Согласно данным СК РФ, пострадавший опознал двоих мужчин, причастных к его избиению, ими оказались два сотрудника охраны Владивостокского бутощебеночного завода. По словам журналиста, нападавшие пытались повалить его на землю, выхватить камеру, говорили, что ему не нужно ничего снимать, что они с ним "обязательно разберутся".

Отстраненный мэр Владивостока Игорь Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Следствие оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра в размере примерно 157 миллионов рублей. Свою вину Пушкарев отрицает. Его брат Андрей Пушкарев, генеральный директор "Востокцемента", обвиняется в соучастии в афере и помещен под домашний арест.