В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.

"Я хотел бы сказать, что мне стыдно. Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев... Я хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберётся и даст принципиальную оценку и вынесет соответствующее решение в отношении нашего однопартийца", - сказал Ревенко.