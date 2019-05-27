Генпрокуратура взяла на контроль дело напавшего на журналиста чиновника

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела о нападении главы администрации Ширинского района республики Хакассия Сергея Зайцева на съемочную группу программы "Дежурная часть" телеканала "Россия-24" и воспрепятствовании законной деятельности журналистов", - заявили в ведомстве.

Поводом для скандала послужили неудобные вопросы журналиста Зайцеву о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. Тогда глава района был осужден за халатность, но сразу же освобожден по амнистии к 70-летию Победы.