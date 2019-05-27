Генпрокуратура взяла на контроль дело напавшего на журналиста чиновника

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Расследование дела главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, взял на личный контроль заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела о нападении главы администрации Ширинского района республики Хакассия Сергея Зайцева на съемочную группу программы "Дежурная часть" телеканала "Россия-24" и воспрепятствовании законной деятельности журналистов", - заявили в ведомстве.
Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете. На кадрах, показанных в эфире "России 24", видно, как чиновник хватает микрофон, который держит корреспондента, а затем выталкивает его и бросает на пол. После чего журналиста вытаскивают из кабинета, кто-то пытается закрыть камеру, и все это сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс. Позднее чиновник обвинил журналиста в провокации, СК в отношении Зайцева завел уголовное дело воспрепятствовании журналистской деятельности, а президиум генсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии.
Поводом для скандала послужили неудобные вопросы журналиста Зайцеву о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, потерявших кров в пожарах весной 2015 года. Тогда глава района был осужден за халатность, но сразу же освобожден по амнистии к 70-летию Победы.