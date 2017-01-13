Задержаны все шесть подозреваемых в нападении на журналистов Life в Москве

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Все шесть подозреваемых в нападении на журналистов Life на Киевской улице задержаны, последним оказался уроженец Саратовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня в поселке Развилка Московской области сотрудниками московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан последний, шестой участник группы лиц, 12 ноября 2016 года напавших на двоих мужчин в Западном округе столицы и причинивших им телесные повреждения",- сказала Волк.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", которое впоследствии было переквалифицировано по статье "разбой".
Нападение на журналистов Life в ноябре в Москве не было связано с их профессиональной деятельностью, говорится в ответах на парламентский запрос председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора РФ Юрия Чайки, которые были даны в декабре.