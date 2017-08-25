Полгода работ: суд вынес приговор дебоширу, ударившему корреспондента НТВ

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев во время прямого включения из Парка Горького. 2 августа 2017

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев во время прямого включения из Парка Горького. 2 августа 2017

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мировой суд в Москве назначил полгода исправительных работ дебоширу Александру Орлову, ударившему корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ в Парке Горького, передает корреспондент РИА Новости из зала суда

"Признать Орлова виновным, назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на шесть месяцев", — огласила приговор судья Евгения Гуляева.

В особом порядке

Уголовное дело в отношении Орлова рассматривалось в особом порядке, что подразумевает полное признание вины и раскаяние подсудимого. Таким образом, суд сразу перешел к прениям сторон без изучения доказательств по делу. При этом подсудимому грозило не более 2/3 от максимально возможного наказания.

Прокурор просил назначить Орлову шесть месяцев исправительных работ по статье УК "Побои", потерпевший был согласен.

В беседе с РИА Новости Развозжаев отметил, что решение суда его устраивает. Руководство НТВ также осталось удовлетворено приговором.

"Надеемся, от рук господина Орлова больше не пострадает ни один журналист", — отметил представитель телеканала.

"Крепко выпил"

Перед заседанием подсудимый подошел к потерпевшему и принес свои извинения, также он направил корреспонденту телеграмму с просьбой о заключении мировой.

С чего все началось

Дебошир также рассказал в суде, что он — индивидуальный предприниматель и в тот день был расстроен из-за "несросшегося контракта" и проблем в семье, а потому "выпил крепко".

Инцидент произошел в День ВДВ, 2 августа, во время прямого включения программы "Чрезвычайное происшествия" из Парка Горького, который традиционно считается центральным местом празднования для десантников. Нетрезвый мужчина ударил кулаком в лицо журналиста телеканала НТВ. Полиция сразу же задержала дебошира. Нападавшим оказался 32-летний москвич Дмитрий Орлов.

Уже впоследствии выяснилось, что Орлов никакого отношения к ВДВ не имеет. Ранее у него уже была судимость — один год условно по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта", у него среднее специальное образование, холост, детей нет.