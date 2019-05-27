В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты "Родина"

"Сегодня в Ставрополе произошел вопиющий инцидент, человек с ножом напал на сотрудников редакции "Родина", ранения получили четверо. Это уголовное преступление, сейчас нападавший задержан", — написал Владимиров.

"Принес главному редактору статью про Сталина и требовал немедленно опубликовать. Ему сказали: на редколлегии в понедельник обсудим и примем решение. Когда ему сказали, что не могут, он вытащил нож охотничий и попытался ударить. Главный редактор отвернулся, и ему в шею, в левую щеку попал, тут начали защищать, троих членов крайкома ранил", — рассказал Лозовой.