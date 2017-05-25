Американская схема "Прощай, оружие" приносит доход

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Соединенные Штаты "потеряли" в Ираке оружие на астрономическую сумму — более одного миллиарда долларов. Международная неправительственная организация Amnesty International сообщила, что американские военные не знают, где находятся доставленные в Ирак и Кувейт десятки тысяч штурмовых винтовок общей стоимостью 28 миллионов долларов, сотни минометных снарядов и армейских внедорожников Humvee. Непросто складывается судьба 492 аналогичных вездеходов в Афганистане.

Значительная часть вооружения "подарена" правительственными армиями боевикам ИГ*. Этот процесс продолжается второй десяток лет.

Только в 2003-2007 годах США отправили иракским правительственным войскам более одного миллиона единиц стрелкового оружия, и сотни тысяч стволов бесследно исчезли из-за коррупции, воровства, отсутствия строгого учета и воинской дисциплины.

Джихадисты в Ираке и Сирии располагают современными противотанковыми комплексами TOW и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) Stinger американского производства. Кроме иракской армии, TOW и ПЗРК получает также сирийская "умеренная оппозиция". Со штурмовыми винтовками M4 такая же история.

Для освобождения сирийской Ракки от террористов ИГ* американская администрация в мае одобрила поставки тяжелого вооружения сирийским курдам, и часть этого оружия также может оказаться в руках террористов.

Что стало с вооружением, переданным Йемену, на сумму свыше 500 миллионов долларов, Пентагон тоже не знает. Стрелковое оружие, боеприпасы, приборы ночного видения, катера и другие транспортные средства вполне могли оказаться у боевиков "Аль-Каиды"*.

Очевидно, что изъяны в поставках американского оружия, которые не устраняются годами, ведут к его неконтролируемому распространению на Ближнем Востоке и в Африке. Исчезновению вооружения способствуют и теневые поставки через третьи страны, а также секретность и искажение информации. Возможно, это система, бизнес-схема.

© AP Photo Новое оружие от США, перед отправкой волонтерам-суннитам для борьбы с боевиками ИГИЛ © AP Photo Новое оружие от США, перед отправкой волонтерам-суннитам для борьбы с боевиками ИГИЛ

Картина оружейным маслом

В ходе боевых действий оружие нередко выходит из строя и даже теряется — это допустимые издержки. Однако масштабы потерь американского оружия на Ближнем Востоке выходят за рамки разумного и провоцируют усугубление хаоса в регионе.

Большую коллекцию американского оружия собрали боевики ИГ* в Афганистане. Видеозапись весьма наглядно это демонстрирует.

Стараниями американцев террористы располагают сегодня даже беспилотными летательными аппаратами и современными средствами связи.

Негативный прогноз для Афганистана становится американской традицией.

Новая афганская армия появилась в 2002 году — при активной поддержке США и других стран НАТО. К 2015 году численность войск достигла 178 тысяч человек. Итоги длительного обучения и дорогостоящего оснащения (вооружения) афганских войск весьма неоднозначны (как и опыты трансформации по западным образцам армий Ирака, Йемена). Возможно, так и планировалось.

Только бизнес

Военная кампания в Афганистане — самая затяжная в истории Соединенных Штатов. Операция "Несокрушимая свобода" началась 7 октября 2001 года. На пике боевых действий численность войск США достигала 100 тысяч человек. За 15 лет убито уже 2300 американских военнослужащих и более 1000 солдат международной коалиции. Президент США Дональд Трамп заверил руководство Афганистана, что контингент США останется в стране . Между тем СМИ сообщают о начале "весеннего наступления" талибов, а немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung безапелляционно объясняет эту активность русскими поставками оружия "Талибану"*. Как водится, с больной головы — на здоровую. В Афганистане крутятся американские деньги.

Российские офицеры Сил специальных операций недавно обратили внимание на серьезную экипировку боевиков "Джабхат ан-Нусры"*. Госдеп США регулярно отрицает поставки вооружения упомянутой группировке, но сами террористы американской помощи не скрывают. Вот и получается, что исчезновение американского оружия на Ближнем Востоке — совсем не "исчезновение", а вполне конкретный бизнес.

Терроризм приносит стабильную прибыль военно-промышленному комплексу, а если наступит прочный мир, никто не станет покупать горы оружия.

Накануне встречи с лидерами стран НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп назвал терроризм "проблемой номер один" и отметил значительный прогресс в борьбе с ним. Прогресс очевиден: только в Ираке стоимость многолетних американских "коррекций" достигла суммы в шесть триллионов долларов. Чем продолжительнее и масштабнее боевые действия в странах третьего мира, тем они доходнее.

Саудовская Аравия на днях заключила с США оборонные контракты на 110 миллиардов долларов. И генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс присоединится к коалиции против ИГ*, то есть последуют новые закупки американского оружия.

Возможно, США и НАТО неспособны полностью контролировать последствия своих действий на Ближнем Востоке , но предсказуемая прибыль ВПК вполне под контролем. И новый американский президент в этом бизнесе ничего не меняет, да и не может изменить в силу объективных обстоятельств

Развитие вооруженных сил, выработка и реализация стратегий определяются экономической базой, служат экономическим интересам государства. Поэтому Пентагон и НАТО останутся приоритетными инструментами США, а "исчезнувшего" американского оружия на Ближнем Востоке станет больше.

*Террористическая организация, запрещенная в России.