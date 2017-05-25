США
25.0525 мая18:47МСК
USD56.07-0.20
EUR63.01+0.09
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Американская схема "Прощай, оружие" приносит доход

18:1825.05.2017
(обновлено: 18:24 25.05.2017)
04794
© AP Photo / Khalid MohammedИракские контртеррористические силы возле города ФаллуджиИракские контртеррористические силы возле города Фаллуджи
© AP Photo / Khalid Mohammed

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Соединенные Штаты "потеряли" в Ираке оружие на астрономическую сумму — более одного миллиарда долларов. Международная неправительственная организация Amnesty International сообщила, что американские военные не знают, где находятся доставленные в Ирак и Кувейт десятки тысяч штурмовых винтовок общей стоимостью 28 миллионов долларов, сотни минометных снарядов и армейских внедорожников Humvee. Непросто складывается судьба 492 аналогичных вездеходов в Афганистане.

Столкновения в городе Баашика во время операции в Мосуле
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
По бомбе каждые восемь минут: как коалиция бомбит Мосул

Значительная часть вооружения "подарена" правительственными армиями боевикам ИГ*. Этот процесс продолжается второй десяток лет.

Только в 2003-2007 годах США отправили иракским правительственным войскам более одного миллиона единиц стрелкового оружия, и сотни тысяч стволов бесследно исчезли из-за коррупции, воровства, отсутствия строгого учета и воинской дисциплины.

Джихадисты в Ираке и Сирии располагают современными противотанковыми комплексами TOW и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) Stinger американского производства. Кроме иракской армии, TOW и ПЗРК получает также сирийская "умеренная оппозиция". Со штурмовыми винтовками M4 такая же история. 

Для освобождения сирийской Ракки от террористов ИГ* американская администрация в мае одобрила поставки тяжелого вооружения сирийским курдам, и часть этого оружия также может оказаться в руках террористов.

Госсекретарь США Кондолиза Райс. Архивное фото
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Перейти в фотобанк
Бывший госсекретарь США назвала настоящую цель вторжения в Ирак

Что стало с вооружением, переданным Йемену, на сумму свыше 500 миллионов долларов, Пентагон тоже не знает. Стрелковое оружие, боеприпасы, приборы ночного видения, катера и другие транспортные средства вполне могли оказаться у боевиков "Аль-Каиды"*.

Очевидно, что изъяны в поставках американского оружия, которые не устраняются годами, ведут к его неконтролируемому распространению на Ближнем Востоке и в Африке. Исчезновению вооружения способствуют и теневые поставки через третьи страны, а также секретность и искажение информации. Возможно, это система, бизнес-схема.

© AP PhotoНовое оружие от США, перед отправкой волонтерам-суннитам для борьбы с боевиками ИГИЛ
© AP Photo
Новое оружие от США, перед отправкой волонтерам-суннитам для борьбы с боевиками ИГИЛ

Картина оружейным маслом

В ходе боевых действий оружие нередко выходит из строя и даже теряется — это допустимые издержки. Однако масштабы потерь американского оружия на Ближнем Востоке выходят за рамки разумного и провоцируют усугубление хаоса в регионе.

Военные США и Афганистана в районе Асина Джалалабада, к востоку от Кабула, Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul
США хотят увеличить помощь Афганистану на 700 миллионов долларов

Большую коллекцию американского оружия собрали боевики ИГ* в Афганистане. Видеозапись весьма наглядно это демонстрирует.

Стараниями американцев террористы располагают сегодня даже беспилотными летательными аппаратами и современными средствами связи.

Негативный прогноз для Афганистана становится американской традицией.

Новая афганская армия появилась в 2002 году — при активной поддержке США и других стран НАТО. К 2015 году численность войск достигла 178 тысяч человек. Итоги длительного обучения и дорогостоящего оснащения (вооружения) афганских войск весьма неоднозначны (как и опыты трансформации по западным образцам армий Ирака, Йемена). Возможно, так и планировалось.

Американские военные в Афганистане. Архивное фото
© AFP 2017 / Romeo Gacad
В МИД заявили о попытках оклеветать Россию из-за провала США в Афганистане
Военная кампания в Афганистане — самая затяжная в истории Соединенных Штатов. Операция "Несокрушимая свобода" началась 7 октября 2001 года. На пике боевых действий численность войск США достигала 100 тысяч человек. За 15 лет убито уже 2300 американских военнослужащих и более 1000 солдат международной коалиции. Президент США Дональд Трамп заверил руководство Афганистана, что контингент США останется в стране. Между тем СМИ сообщают о начале "весеннего наступления" талибов, а немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung безапелляционно объясняет эту активность русскими поставками оружия "Талибану"*. Как водится, с больной головы — на здоровую. В Афганистане крутятся американские деньги.

Только бизнес

Российские офицеры Сил специальных операций недавно обратили внимание на серьезную экипировку боевиков "Джабхат ан-Нусры"*. Госдеп США регулярно отрицает поставки вооружения упомянутой группировке, но сами террористы американской помощи не скрывают. Вот и получается, что исчезновение американского оружия на Ближнем Востоке — совсем не "исчезновение", а вполне конкретный бизнес.

Дональд Трамп на арабском саммите в Эр-Рияде
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Танец с саблями: Дональд Трамп "завалит" арабов. Оружием

Терроризм приносит стабильную прибыль военно-промышленному комплексу, а если наступит прочный мир, никто не станет покупать горы оружия.

Накануне встречи с лидерами стран НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп назвал терроризм "проблемой номер один" и отметил значительный прогресс в борьбе с ним. Прогресс очевиден: только в Ираке стоимость многолетних американских "коррекций" достигла суммы в шесть триллионов долларов. Чем продолжительнее и масштабнее боевые действия в странах третьего мира, тем они доходнее.

Саудовская Аравия на днях заключила с США оборонные контракты на 110 миллиардов долларов. И генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс присоединится к коалиции против ИГ*, то есть последуют новые закупки американского оружия.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии саммита НАТО

Визит президента США Дональда Трампа в Израиль
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Израиля
На Ближнем Востоке Трамп ищет друзей против Ирана. Мешает "русский скандал"
Возможно, США и НАТО неспособны полностью контролировать последствия своих действий на Ближнем Востоке, но предсказуемая прибыль ВПК вполне под контролем. И новый американский президент в этом бизнесе ничего не меняет, да и не может изменить в силу объективных обстоятельств.

Развитие вооруженных сил, выработка и реализация стратегий определяются экономической базой, служат экономическим интересам государства. Поэтому Пентагон и НАТО останутся приоритетными инструментами США, а "исчезнувшего" американского оружия на Ближнем Востоке станет больше.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена