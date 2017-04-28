СМИ сообщили о начале "весеннего наступления" "Талибана"* в Афганистане

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило о начале "весеннего наступления" "Талибана"*, основной целью которого радикальное движение назвало иностранные силы, базирующиеся в Афганистане.

"Основной целью… станут иностранные силы, их военная инфраструктура и разведка, а также их местные наемники", — цитирует агентство заявление движения.

США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан"* в Афганистане. В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками группировки "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России