СМИ сообщили о начале "весеннего наступления" "Талибана"* в Афганистане

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило о начале "весеннего наступления" "Талибана"*, основной целью которого радикальное движение назвало иностранные силы, базирующиеся в Афганистане.
США в 2001 году начали военную операцию против боевиков движения "Талибан"* в Афганистане. В настоящее время в стране находятся около 8,4 тысячи американских военнослужащих, которые в основном помогают местным силам безопасности в борьбе с талибами и боевиками группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России