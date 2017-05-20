США подписали с Саудовской Аравией оборонные контракты на $110 млрд

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде. Архивное фото

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов, сообщил журналистам представитель Белого дома.

"Президент и госсекретарь Тиллерсон присутствуют на церемонии подписания документов по военным продажам почти на 110 миллиардов долларов", — сказал представитель Белого дома.

По его словам, эти контракты существенно расширят сотрудничество США и Саудовской Аравии в области безопасности и будут способствовать стабильности. "Они также расширят возможности королевства по участию в антитеррористических операциях по всему региону, уменьшив бремя проведения этих операций, которое сейчас лежит на военных США", — сказал сотрудник администрации США.

Кроме того, по оценке Белого дома, контракты помогут создать десятки тысяч рабочих мест в США.

Саудовская Аравия находится на третьем месте в мире по военным затратам после США и КНР.