Как США расплачиваются за казнь Саддама Хусейна

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

30 декабря 2016 года исполняется 10 лет со дня казни Саддама Хусейна, который был президентом Ирака с 1979 по 2003 год. Смерть этого человека стала суровым геополитическим уроком для американцев и других сторонников западной демократии.

Война в Ираке без санкции ООН незаконна, и является прямой агрессией против суверенного государства. За это вторжение США заплатили жизнями почти 5 тысяч американских военнослужащих. Десятки тысяч получили ранения и стали инвалидами. Денежная стоимость многолетних американских "коррекций" достигла астрономической суммы в 6 триллионов долларов.

На фоне американской оккупации, 15 октября 2006 года в Ираке объединились 11 радикальных исламистских группировок во главе с подразделением "Аль-Каиды". Так начиналось запрещенное во многих странах и в России "Исламское государство".

Главное богатство Ирака – легкая и доступная нефть, до 20 % мировых запасов. Только в 2006–2014 годах Багдад продал нефти на 550 млрд. долларов, однако страна находится на грани банкротства. Не хватает денег на зарплаты и пенсии, во многих населенных пунктах нет чистой воды и электричества. Созданная по американским стандартам новая иракская армия не в состоянии защитить страну от террористов. Многонациональный и многоконфессиональный Ирак с населением около 37 млн. человек заслуживает лучшей судьбы.

И по-прежнему далёк от реализации план создания "Большого Ближнего Востока", который поменял бы границы государств региона и обеспечил доступ Запада к национальным богатствам зависимых стран.

Ради чего США уничтожили иракского президента Саддама Хусейна?

© AP Photo/ Ariel Schalit Газеты с сообщением о казни Саддама Хусейна

"Тысяча ложек" сибирской язвы

После терактов 11 сентября 2001 года в рамках стратегии национальной безопасности Соединенные Штаты объявили сферой национальных интересов весь мир. Ирак "попал под раздачу" вторым, через два года после начала американской кампании в Афганистане.

Военная операция США и стран-союзников против Ирака началась весной 2003 года ударами авиации и крылатых ракет морского базирования по стратегически важным объектам. Изначально американцы ставили перед собой благородную цель борьбы с "Аль-Каидой", которую якобы поддерживал Саддам Хусейн. Ещё одним аргументом в пользу войны стало иракское оружие массового уничтожения – ядерное, химическое и биологическое, включая "тысячу ложек" сибирской язвы.

9 апреля американские войска заняли столицу Багдад, свергли правительство Саддама Хуссейна, и выяснили, что оружия массового уничтожения и "Аль-Каиды" в Ираке нет. Happy end? Увы, 1 мая 2003 года президент Джордж Буш объявил о начале оккупации.

Когда американцы разрушили созданную Хуссейном систему безопасности, в Ираке появились боевики "Аль-Каиды". После 2003 года страну захлестнули межрелигиозное насилие, теракты и боевые действия –погибли сотни тысяч мирных иракцев. Кроме того, имеются данные о жертвах американского радиологического оружия

В Вашингтоне предполагали, что большинство иракцев будут приветствовать вторжение, рассматривая его как освобождение, а не оккупацию. И все же 150 тысяч американских военнослужащих не смогли ни очаровать, ни покорить Ирак. В итоге "погибло более 1 миллиона человек".

"Смерть диктатора" – не конец

После военного поражения Саддам Хусейн скрывался в родном городе Тикрит, где был захвачен американцами 14 декабря 2003 года, и через полгода передан новым иракским властям.

1 июля 2004 года в Багдаде начался длительный (показательный) судебный процесс. Экс-президента обвиняли в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Хусейн бесстрашно смотрел на судей, насмешливо отвечал на их вопросы афоризмами, цитатами из Корана. И мужественно принял завершение своего жизненного пути.

Саддама Хусейна повесили за несколько минут до утренней молитвы, знаменующей окончание месяца рамадан. Организованная по-голливудским стандартам предпраздничная казнь не унизила, а сделала экс-президента национальным героем, мучеником за мусульманскую веру.

Дочь Саддама Хусейна Рагхад в интервью CNN отметила : "Это была смерть, которая вызвала у меня, моих детей, моих сестер и их детей и всех, любивших и уважавших его, чувство гордости".

Хуссейна похоронили в его родной деревне Ауджа (недалеко от Тикрита), рядом с могилой его сыновей – Удея и Кусея, убитых в Мосуле в июле 2004 года военнослужащими американской коалиции.

Известие о смерти Саддама Хусейна взволновало арабский мир, все поняли: виселица – предупреждение Вашингтона независимым лидерам. Трeхдневный траур был объявлен в Ливии. В Индии и Пакистане прошли акции протеста, участники которых жгли американские флаги. В Ираке за сутки после казни Хусейна в результате терактов погибли свыше 80 американских военнослужащих. А президент США Джордж Буш-младший радовался очередной победе демократии.

© AP Photo/ Khalid Mohammed Разрушенное боевиками ИГИЛ место захоронения Саддама Хусейна в окрестностях города Тикрит

Стратегия незавершенности

Многие на Западе искренне считают, что современный мир в основном создали США. Он удобен американцам и служит во благо другим народам. Поэтому устранение господства США – почти конец света. В случае каких-то проблем и разногласий, предпочтительнее устранение несогласных "диктаторов" и демонтаж "стран-изгоев". Однако с 2001 года США демонстрируют несокрушимую безнадежность в Афганистане и ряде других стран. Всё же Саддам Хуссейн был вторым, а первым повесили экс-президента Афганистана Мохаммада Наджибуллу (1996).

В Европе в 2006 году уничтожили непокорного президента Югославии Слободана Милошевича. В 2011 году зверски замучили ливийского лидера Муамара Каддафи. По историческим меркам – просто конвейер (который тоже изобрели американцы). Список казненных по инициативе США национальных лидеров и разрушенных государств расширяется с каждым десятилетием.

Американцы не способны предсказывать и контролировать последствия своих действий в странах "третьего мира". И сегодня, через 13 лет после "освобождения от диктатуры" созданная по американским стандартам новая иракская армия пытается освободить город Мосул, оккупированный группировкой "Исламское государство". Среди обороняющихся боевиков ИГ – немало бывших военнослужащих прежней иракской армии, которую демонтировали США.

Претендующая на мировое господство Америка геополитически неэффективна, её карточный домик на Ближнем Востоке разваливается. Вашингтону не удается завершить войны, сохранить лицо и былое влияние.

Экс-посол Ирака в России Аббас Халаф Кунфуд отмечает: "За время оккупации страна была практически полностью уничтожена. Из-за "ошибки" Буша… весь мир потерял колыбель цивилизации, каковой являлся Ирак".

Сегодня Багдад не желает " платить США нефтью " за помощь в борьбе с ИГ, и выбирает российское оружие . И даже зависимые европейские союзники обсуждают варианты коррекции американской внешней политики.

Решение президента США Барака Обамы о выводе американских войск из Ирака вынужденное, при очевидной неспособности США уйти достойно – геополитическое самоунижение продолжается.