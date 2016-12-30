Как США расплачиваются за казнь Саддама Хусейна

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
30 декабря 2016 года исполняется 10 лет со дня казни Саддама Хусейна, который был президентом Ирака с 1979 по 2003 год. Смерть этого человека стала суровым геополитическим уроком для американцев и других сторонников западной демократии.
На фоне американской оккупации, 15 октября 2006 года в Ираке объединились 11 радикальных исламистских группировок во главе с подразделением "Аль-Каиды". Так начиналось запрещенное во многих странах и в России "Исламское государство".
И по-прежнему далёк от реализации план создания "Большого Ближнего Востока", который поменял бы границы государств региона и обеспечил доступ Запада к национальным богатствам зависимых стран.
Ради чего США уничтожили иракского президента Саддама Хусейна?
"Тысяча ложек" сибирской язвы
Военная операция США и стран-союзников против Ирака началась весной 2003 года ударами авиации и крылатых ракет морского базирования по стратегически важным объектам. Изначально американцы ставили перед собой благородную цель борьбы с "Аль-Каидой", которую якобы поддерживал Саддам Хусейн. Ещё одним аргументом в пользу войны стало иракское оружие массового уничтожения – ядерное, химическое и биологическое, включая "тысячу ложек" сибирской язвы.
9 апреля американские войска заняли столицу Багдад, свергли правительство Саддама Хуссейна, и выяснили, что оружия массового уничтожения и "Аль-Каиды" в Ираке нет. Happy end? Увы, 1 мая 2003 года президент Джордж Буш объявил о начале оккупации.
В Вашингтоне предполагали, что большинство иракцев будут приветствовать вторжение, рассматривая его как освобождение, а не оккупацию. И все же 150 тысяч американских военнослужащих не смогли ни очаровать, ни покорить Ирак. В итоге "погибло более 1 миллиона человек".
"Смерть диктатора" – не конец
После военного поражения Саддам Хусейн скрывался в родном городе Тикрит, где был захвачен американцами 14 декабря 2003 года, и через полгода передан новым иракским властям.
1 июля 2004 года в Багдаде начался длительный (показательный) судебный процесс. Экс-президента обвиняли в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Хусейн бесстрашно смотрел на судей, насмешливо отвечал на их вопросы афоризмами, цитатами из Корана. И мужественно принял завершение своего жизненного пути.
Саддама Хусейна повесили за несколько минут до утренней молитвы, знаменующей окончание месяца рамадан. Организованная по-голливудским стандартам предпраздничная казнь не унизила, а сделала экс-президента национальным героем, мучеником за мусульманскую веру.
Хуссейна похоронили в его родной деревне Ауджа (недалеко от Тикрита), рядом с могилой его сыновей – Удея и Кусея, убитых в Мосуле в июле 2004 года военнослужащими американской коалиции.
Известие о смерти Саддама Хусейна взволновало арабский мир, все поняли: виселица – предупреждение Вашингтона независимым лидерам. Трeхдневный траур был объявлен в Ливии. В Индии и Пакистане прошли акции протеста, участники которых жгли американские флаги. В Ираке за сутки после казни Хусейна в результате терактов погибли свыше 80 американских военнослужащих. А президент США Джордж Буш-младший радовался очередной победе демократии.
Стратегия незавершенности
Американцы не способны предсказывать и контролировать последствия своих действий в странах "третьего мира". И сегодня, через 13 лет после "освобождения от диктатуры" созданная по американским стандартам новая иракская армия пытается освободить город Мосул, оккупированный группировкой "Исламское государство". Среди обороняющихся боевиков ИГ – немало бывших военнослужащих прежней иракской армии, которую демонтировали США.
Экс-посол Ирака в России Аббас Халаф Кунфуд отмечает: "За время оккупации страна была практически полностью уничтожена. Из-за "ошибки" Буша… весь мир потерял колыбель цивилизации, каковой являлся Ирак".
Решение президента США Барака Обамы о выводе американских войск из Ирака вынужденное, при очевидной неспособности США уйти достойно – геополитическое самоунижение продолжается.