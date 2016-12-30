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В мире

Как США расплачиваются за казнь Саддама Хусейна

09:0030.12.2016
(обновлено: 09:15 30.12.2016)
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Трибунал над бывшим иракским президентом Саддамом Хусейном
© AFP 2016/ Chris Hondros 

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

30 декабря 2016 года исполняется 10 лет со дня казни Саддама Хусейна, который был президентом Ирака с 1979 по 2003 год. Смерть этого человека стала суровым геополитическим уроком для американцев и других сторонников западной демократии.

Член курдского вооруженного формирования возле города Мосул. Архивное фото
© AP Photo/ Khalid Mohammed
Fiscal Times: нестабильность в Ираке грозит США кошмарным поражением
Война в Ираке без санкции ООН незаконна, и является прямой агрессией против суверенного государства. За это вторжение США заплатили жизнями почти 5 тысяч американских военнослужащих. Десятки тысяч получили ранения и стали инвалидами. Денежная стоимость многолетних американских "коррекций" достигла астрономической суммы в 6 триллионов долларов.

На фоне американской оккупации, 15 октября 2006 года в Ираке объединились 11 радикальных исламистских группировок во главе с подразделением "Аль-Каиды". Так начиналось запрещенное во многих странах и в России "Исламское государство".

© РИА Новости. Павел Давыдов
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Американские танки в Багдаде

Эштон Картер. Архивное фото
© AP Photo/ Lee Jin-man
Пентагон отчитался о военном присутствии США на Ближнем Востоке
Главное богатство Ирака – легкая и доступная нефть, до 20 % мировых запасов. Только в 2006–2014 годах Багдад продал нефти на 550 млрд. долларов, однако страна находится на грани банкротства. Не хватает денег на зарплаты и пенсии, во многих населенных пунктах нет чистой воды и электричества. Созданная по американским стандартам новая иракская армия не в состоянии защитить страну от террористов. Многонациональный и многоконфессиональный Ирак с населением около 37 млн. человек заслуживает лучшей судьбы.

И по-прежнему далёк от реализации план создания "Большого Ближнего Востока", который поменял бы границы государств региона и обеспечил доступ Запада к национальным богатствам зависимых стран.

Ради чего США уничтожили иракского президента Саддама Хусейна?

© AP Photo/ Ariel Schalit
Газеты с сообщением о казни Саддама Хусейна

"Тысяча ложек" сибирской язвы

Американский штурмовик F/A-18 Hornet взлетает с палубы авианосца Китти Хоук в Персидском заливе. 21 марта 2003
© AP Photo/ Steve Helber
Военная операция США против Ирака "Иракская свобода"
После терактов 11 сентября 2001 года в рамках стратегии национальной безопасности Соединенные Штаты объявили сферой национальных интересов весь мир. Ирак "попал под раздачу" вторым, через два года после начала американской кампании в Афганистане.

Военная операция США и стран-союзников против Ирака началась весной 2003 года ударами авиации и крылатых ракет морского базирования по стратегически важным объектам. Изначально американцы ставили перед собой благородную цель борьбы с "Аль-Каидой", которую якобы поддерживал Саддам Хусейн. Ещё одним аргументом в пользу войны стало иракское оружие массового уничтожения – ядерное, химическое и биологическое, включая "тысячу ложек" сибирской язвы.

9 апреля американские войска заняли столицу Багдад, свергли правительство Саддама Хуссейна, и выяснили, что оружия массового уничтожения и "Аль-Каиды" в Ираке нет. Happy end? Увы, 1 мая 2003 года президент Джордж Буш объявил о начале оккупации.

Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo/ Jean-Francois Badias
Эрдоган напомнил США, что Саддам Хусейн не приглашал их в Ирак в 2003 году
Когда американцы разрушили созданную Хуссейном систему безопасности, в Ираке появились боевики "Аль-Каиды". После 2003 года страну захлестнули межрелигиозное насилие, теракты и боевые действия –погибли сотни тысяч мирных иракцев. Кроме того, имеются данные о жертвах американского радиологического оружия.

В Вашингтоне предполагали, что большинство иракцев будут приветствовать вторжение, рассматривая его как освобождение, а не оккупацию. И все же 150 тысяч американских военнослужащих не смогли ни очаровать, ни покорить Ирак. В итоге "погибло более 1 миллиона человек".

"Смерть диктатора" – не конец

После военного поражения Саддам Хусейн скрывался в родном городе Тикрит, где был захвачен американцами 14 декабря 2003 года, и через полгода передан новым иракским властям.

1 июля 2004 года в Багдаде начался длительный (показательный) судебный процесс. Экс-президента обвиняли в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Хусейн бесстрашно смотрел на судей, насмешливо отвечал  на их вопросы афоризмами, цитатами из Корана. И мужественно принял завершение своего жизненного пути.

Саддама Хусейна повесили за несколько минут до утренней молитвы, знаменующей окончание месяца рамадан. Организованная по-голливудским стандартам предпраздничная казнь не унизила, а сделала экс-президента национальным героем, мучеником за мусульманскую веру.

<p>Обезглавленный памятник Саддаму Хусейну в центре Багдада. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Давыдов
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Следователь ЦРУ разоблачил мифы американских властей о Саддаме Хусейне
Дочь Саддама Хусейна Рагхад в интервью CNN отметила: "Это была смерть, которая вызвала у меня, моих детей, моих сестер и их детей и всех, любивших и уважавших его, чувство гордости".

Хуссейна похоронили в его родной деревне Ауджа (недалеко от Тикрита), рядом с могилой его сыновей – Удея и Кусея, убитых в Мосуле в июле 2004 года военнослужащими американской коалиции.

Известие о смерти Саддама Хусейна взволновало арабский мир, все поняли: виселица – предупреждение Вашингтона независимым лидерам. Трeхдневный траур был объявлен в Ливии. В Индии и Пакистане прошли акции протеста, участники которых жгли американские флаги. В Ираке за сутки после казни Хусейна в результате терактов погибли свыше 80 американских военнослужащих. А президент США Джордж Буш-младший радовался очередной победе демократии.

© AP Photo/ Khalid Mohammed
Разрушенное боевиками ИГИЛ место захоронения Саддама Хусейна в окрестностях города Тикрит

Стратегия незавершенности

Операция Несокрушимая свобода в Афганистане
© Фото: Public domain
Несокрушимая безнадежность США в Афганистане
Многие на Западе искренне считают, что современный мир в основном создали США. Он удобен американцам и служит во благо другим народам. Поэтому устранение господства США – почти конец света. В случае каких-то проблем и разногласий, предпочтительнее устранение несогласных "диктаторов" и демонтаж "стран-изгоев". Однако с 2001 года США демонстрируют несокрушимую безнадежность в Афганистане и ряде других стран. Всё же Саддам Хуссейн был вторым, а первым повесили экс-президента Афганистана Мохаммада Наджибуллу (1996).

Президент США Барак Обама
© AP Photo/ Connor Radnovic
СМИ: США для достижения целей иногда "выкручивает руки" другим странам
В Европе в 2006 году уничтожили непокорного президента Югославии Слободана Милошевича. В 2011 году зверски замучили ливийского лидера Муамара Каддафи. По историческим меркам – просто конвейер (который тоже изобрели американцы). Список казненных по инициативе США национальных лидеров и разрушенных государств расширяется с каждым десятилетием.

Американцы не способны предсказывать и контролировать последствия своих действий в странах "третьего мира". И сегодня, через 13 лет после "освобождения от диктатуры" созданная по американским стандартам новая иракская армия пытается освободить город Мосул, оккупированный группировкой "Исламское государство". Среди обороняющихся боевиков ИГ – немало бывших военнослужащих прежней иракской армии, которую демонтировали США.

Женщина, покинувшая иракский Мосул во время операции против ИГ, в лагере для беженцев в Сирии. Архивное фото
© AFP 2016/ Delil Souleiman
NI рассказал, почему разваливается "карточный домик" США на Ближнем Востоке
Претендующая на мировое господство Америка геополитически неэффективна, её карточный домик на Ближнем Востоке разваливается. Вашингтону не удается завершить войны, сохранить лицо и былое влияние.

Экс-посол Ирака в России Аббас Халаф Кунфуд отмечает: "За время оккупации страна была практически полностью уничтожена. Из-за "ошибки" Буша… весь мир потерял колыбель цивилизации, каковой являлся Ирак".

Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году
© AP Photo/ Dimitri Messinis
Военно-политический кризис американской исключительности
Сегодня Багдад не желает "платить США нефтью" за помощь в борьбе с ИГ, и выбирает российское оружие. И даже зависимые европейские союзники обсуждают варианты коррекции американской внешней политики.

Решение президента США Барака Обамы о выводе американских войск из Ирака вынужденное, при очевидной неспособности США уйти достойно – геополитическое самоунижение продолжается.

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В мире
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Дмитрий Лат
    Ну что тут скажешь доллар американский действительно держится за счет пролитой крови. Гос долг сша 18 триллионов на момент но это сейчас, а в далеком 2001 году гос долг составлял не поверите 5,7 триллиона долларов. За все 15 лет США ни черта не сделали для его погашения, а вот темпы его роста резко увеличили (раньше рост составлял около 2% в 10 лет сейчас 162% за 10 лет). Гасить его по идее не надо ведь кто потребует у мирового жандарма, судьи и палача в одном лице вернуть долг?
    А вот рядовых американцев доят не по детски. Налоги которые собирают тратят на войну а не на повышения безопасности или уровня жизни, а выгоду при этом получают добывающие компании и предприятия близкие к военному сектору т.е. частные фирмы оплатившие голоса сенаторов за начало войны.
    10:00
    30.12.2016
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