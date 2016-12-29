Иракские военные начали новое наступление на позиции ИГ в Мосуле
09:2129.12.2016
(обновлено: 10:35 29.12.2016)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Иракские силовики начали новое наступление против террористов группировки "Исламское государство" в нескольких районах на юго-востоке Мосула, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей МВД.
"Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять", — сообщили в подразделении МВД.
По данным агентства, в районах, где началось наступление, боевые действия не велись в течение месяца.
Ранее министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари рассказал РИА Новости, что иракская армия вместе с ополчением освободила 40 из 56 районов Мосула. Он также отметил, что военным приходится действовать аккуратно, чтобы сохранить жизни мирных жителей.
Мосул, захваченный запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" в 2014 году, в октябре начали освобождать союзные силы иракской армии, курдских отрядов пешмерга, ополчения и международной коалиции во главе с США.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке
О начале операции объявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. "Час пришел, и момент великой победы близок… Я объявляю сегодня о начале операции по освобождению провинции Найнава (Мосул — административный центр провинции — прим. ред.)", — заявил политик в телевизионном обращении.
Сама операция началась ровно в 6:00.
Силам курдского ополчения (пешмерга) сначала предстоит очистить несколько деревень, которые расположены к востоку от Мосула.
В командовании пешмерга это называют "первым шагом" к освобождению провинции Найнава.
В операции по освобождению Мосула задействовано около 30 тысяч человек.
Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время активно готовились к решающему наступлению.
Мосул является вторым по величине городом Ирака. Он находится под контролем боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) с 2014 года.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Бойцы иракской армии чистят оружие перед операцией по освобождению Мосула в Ираке.
Наступление правительственных сил и формирований пешмерга на Мосул в Ираке.
Бойцы курдского ополчения (пешмерга) готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.
Иракские военные готовятся к операции по освобождению Мосула в Ираке.