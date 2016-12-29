Иракские военные начали новое наступление на позиции ИГ в Мосуле

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Иракские силовики начали новое наступление против террористов группировки "Исламское государство" в нескольких районах на юго-востоке Мосула, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей МВД.

"Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров. Только сейчас они начинают стрелять", — сообщили в подразделении МВД.

По данным агентства, в районах, где началось наступление, боевые действия не велись в течение месяца.

Ранее министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари рассказал РИА Новости, что иракская армия вместе с ополчением освободила 40 из 56 районов Мосула. Он также отметил, что военным приходится действовать аккуратно, чтобы сохранить жизни мирных жителей.

Мосул, захваченный запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" в 2014 году, в октябре начали освобождать союзные силы иракской армии, курдских отрядов пешмерга, ополчения и международной коалиции во главе с США.