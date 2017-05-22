США стали партнерами террористов, заявил турецкий посол

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Посол Турции в США Сердар Килич после решения Вашингтона поставлять оружие курдам обвинил Вашингтон в установлении партнёрских отношений с "террористической организацией".

"Я едва ли могут понять и принять доводы, что США должны проводить операцию в Ракке с использованием сил YPG (сирийские курды — ред.) из-за того, что нет альтернативы (партнёрам — ред.) на земле. Есть Турция. И есть Свободная сирийская армия, которые успешно проводили операции против ДАИШ*", — сказал он, выступая на ежегодной конференции по американо-турецким отношениям.

"Вы не можете и не должны использовать террористические организации в борьбе с другими террористическими организациями. Особенно, когда ваш партнёр говорит вам, что эта террористическая организация, с которой вы установили партнёрство, создаёт постоянную угрозу безопасности и стабильности", — добавил дипломат.

Представитель Анкары задался вопросом, как бы себя чувствовали в Вашингтоне, "если бы Турция начала проводить операции и поставлять вооружения "Ан-Нусре"*.

"Партнёрство США и Турции — это не вопрос выбора, а вопрос необходимости. Турция одна из немногих функционирующих демократий в регионе. Ни одна из других стран в нашем регионе не смогла адаптироваться и придерживаться универсальных ценностей свободы, демократии, прав человека, рыночной экономики и верховенства закона так успешно, как Турция. Это то, что отличает Турцию от других партнеров и союзников США", — уверен турецкий дипломат.

Килич напомнил, что "Турция уничтожила более трех тысяч боевиков ИГ* вместе с силами Свободной сирийской армии", и "более 60 тысяч сирийских беженцев уже вернулись в свои дома в областях, освобождённых от ДАИШ*".

Переговоры президента США Дональда Трампа с Эрдоганом прошли в Вашингтоне на прошлой неделе на фоне обострившихся противоречий между двумя странами в связи с недавним решением американской стороны поставлять вооружение сирийским курдам, ведущих борьбу против террористической группировки "Исламское государство". Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон, считают террористической организацией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.