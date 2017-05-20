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Для чего США бомбят войска Асада

Сюжет:
Межсирийские переговоры в Женеве (922)
09:0020.05.2017
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© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия авиаударов в сирийском городе ЗабаданиПоследствия авиаударов в сирийском городе Забадани
© AP Photo / Hassan Ammar

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В то время как в Женеве спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура готовился к проведению итогового пленарного заседания шестого раунда межсирийских переговоров, а в самой Сирии город Хомс покидали последние группы боевиков, самолеты коалиции США нанесли новый авиаудар по позициям правительственной армии САР. Найти логику в сочетании этих событий непросто, но лишь в том случае, если пытаться оценивать их с точки зрения общей заинтересованности в достижении единой цели — мира в Сирии.

Четыре "корзины" де Мистуры

Шестой раунд в Женеве завершился. Повестка переговоров предполагала обсуждение четырех пунктов: переходное правительство, конституция, выборы и борьба с терроризмом.

Зал генассамблеи в женевском офисе ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Елизавета Исакова
В Женеве прошли встречи сирийских делегаций и офиса де Мистуры

Женева-6 стартовала 16 мая. Тон задал де Мистура, предложивший сирийским делегациям новый механизм для обсуждения вопросов конституции страны. Спецпосланник ООН решил организовать встречу в двух комнатах одновременно — с правительственной делегацией и с оппозицией. Это было связано с тем, что многие оппозиционные делегаты принципиально отказываются вести прямой диалог с представителями режима президента Башара Асада, который они не признают. В то же время сохраняется непримиримость позиций по ряду пунктов, в том числе в вопросе о том, должен ли Асад сохранять свой пост в переходный период — до проведения всеобщих выборов.

К новому формату перейти пока не удалось. В четверг, 18 мая, состоялись экспертные встречи сирийских делегаций с представителями офиса де Мистуры, и основной темой переговоров было заявлено именно обсуждение предложенного им инструмента. В итоге все участники, так или иначе, согласились в нем участвовать. За поддержку инициативы де Мистуры высказались в целом также "московская" и "каирская" группы.

© AP Photo / Fabrice Coffrini/PoolCпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров с представителями сирийских делегаций в Женеве
© AP Photo / Fabrice Coffrini/Pool
Cпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров с представителями сирийских делегаций в Женеве

"Высокий уровень враждебности"

Разногласия, противоречия и откровенные демарши в Женеве сохраняются. Так, представители Свободной сирийской армии (ССА) заявили, что с 19 мая намерены заморозить свое участие в переговорах в составе делегации Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП). Озвученная причина — "отсутствие ясности относительно процесса принятия решений (внутри делегации) и недостаток переговорной стратегии".

Переговоры о будущем Сирии в Астане. Архивное фото
© РИА Новости
Гатилов: обсуждение конституции Сирии поможет сбавить накал противостояния

По словам заместителя министра иностранных дел России Геннадия Гатилова, переходу к прямым переговорам по политическому урегулированию в Женеве по-прежнему препятствуют высокий уровень враждебности сирийских сторон и отсутствие единой делегации оппозиции.

"Если через обсуждение таких вопросов, как конституция, удастся сбавить накал противостояния, то в идеале было бы предпочтительно начать прямые переговоры", — сказал он.

Гатилов заявил также, что продвижения в ходе Женевы-6 удалось достичь благодаря переговорному процессу в Астане, где идет "реальная работа по определению зон деэскалации в Сирии", и прогресс в столице Казахстана предопределил то, что происходило в Швейцарии. Он отметил, что де Мистура "прекрасно понимает необходимость продвижения женевского процесса, всецело поддерживает и результаты астанинских встреч".

© Sputnik / Болат ШайхиновПерейти в фотобанкПостоянный представитель Сирии при ООН и глава делегации правительства Сирии Башар аль-Джафари на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Постоянный представитель Сирии при ООН и глава делегации правительства Сирии Башар аль-Джафари на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

"Тот факт, что Астана и Женева двигаются параллельными треками, свидетельствует о том, что возможно достижение дальнейшего прогресса по пути урегулирования сирийского кризиса", — сказал Геннадий Гатилов.

По словам главы сирийской правительственной делегации Башара Джаафари, Дамаск на нынешнем раунде межсирийских переговоров в Женеве не обсуждал ни одну из четырех "корзин" повестки.

Освобожденный Хомс

Тем временем последние группы боевиков покидают город Хомс. Около трехсот из них 19 мая вместе с семьями были эвакуированы из квартала Аль-Ваер. Они доставлены на север провинции Хомс, тогда как предыдущие партии были выведены в Джераблус и провинцию Идлиб. Автобусы предоставили Красный Крест и правительство Сирии.

Военнослужащие Сирийской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Армия САР заняла стратегические высоты у трассы Хомс-Пальмира

Тремя днями ранее также из квартала Аль-Ваер была вывезена большая группа боевиков, еще одна группа числом 428 человек сдалась и сложила оружие.

"В квартале Аль-Ваер в городе Хомс был завершен вывоз очередной группы боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб. Численность этой группы — 2613 человек, более 460 из них — боевики", — сообщил сирийский спутниковый телеканал.

В общей сложности за последние дни из Хомса выведены более 10 групп боевиков. Планируется, что последняя группа покинет город в субботу.

"И тогда квартал Аль-Ваер будет полностью освобожден от вооруженного присутствия, что позволит восстановить работу госструктур", — утверждает телеканал.

Освобождение Хомса стало результатом успешных действий правительственных войск САР и союзных им сил. Накануне они выбили боевиков ИГ* с высот восточнее и северо-западнее четвертой нефтеперерабатывающей станции. Освобожденные высоты имеют стратегическое значение, так как расположены в нескольких километрах от трассы Хомс — Пальмира на востоке провинции Хомс.

В начале мая сирийским военным в ходе масштабной операции удалось освободить 10 населенных пунктов и нефтяное хранилище в восточной части провинции. Чуть ранее, 28 апреля, правительственные войска вернули контроль над одним из крупнейших газовых месторождений в Сирии — Шаэр.

Второй удар США

На фоне этих новостей резким диссонансом прозвучали сообщения о том, что авиация коалиции во главе с США в четверг нанесла второй удар по проправительственным силам. В апреле самолеты ВВС США уже подвергли обстрелу авиабазу Шайрат, на которой будто бы хранились запасы химического оружия.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПоследствия ракетного удара США по авиабазе "Шайрат" в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Последствия ракетного удара США по авиабазе "Шайрат" в Сирии

На сей раз удар был нанесен по району к северо-западу от Ан-Танфа и, как пояснил представитель коалиции, преследовал цель остановить наступление вооруженных формирований, поддерживающих правительство Асада, на силы оппозиции, пользующиеся поддержкой США.

В Пентагоне утверждают, что авиаудар был направлен на бронетехнику, которая, по словам американских военных, представляла угрозу союзникам США, воюющим против ИГ*, поскольку танки, бронемашины, артиллерия и технические автомобили зашли в "зону деэскалации".

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Второе предупреждение Трампа: США нанесли удар по сторонникам Асада

При этом имеются в виду совсем не те зоны, о которых договариваются в Астане, а те, которые якобы предусмотрены меморандумом, заключенным между российскими и американскими военными.

По некоторым сведениям, под удар попало одно из формирований ополчения. В то же время Министерство обороны Сирии сообщило, что его жертвами стали сирийские военнослужащие. МИД России напомнил, что за день до этого удара коалиция нанесла еще один — по мирным жителям.

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия авиаударов в сирийском городе Забадани. 18 мая 2017
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия авиаударов в сирийском городе Забадани. 18 мая 2017

Логика ударов

Нанесение ударов по войскам Дамаска, которые несут на своих плечах основную тяжесть борьбы против ИГ*, "Джабхат-ан-Нусры"* и других террористических формирований, конечно же, никак не способствует ни скорейшему прекращению насилия в Сирии, ни переходу к фазе политического урегулирования в стране, к чему стремятся организаторы переговоров в Женеве и Астане. Даже если эти удары осуществляются в превентивных целях и якобы должны служить "предупреждением Асаду".

Комментируя на днях внутриполитическую ситуацию в США, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов отметил, что после удара "Томагавками" по базе Шайрат натиск на президента Дональда Трампа из-за его "российских связей" сразу пошел на убыль. Атаку тогда одобрили в обоих станах — демократическом и республиканском.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп в окружении: в США президенту напоминают об импичменте

Однако в последние 10 дней тучи над головой Трампа вновь начали сгущаться — после того, как он отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, а затем встретился в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В прессу попала докладная записка Коми в сенат, в которой он будто бы утверждает, что президент заставлял его свернуть расследование "российского влияния" на президентские выборы в США. Кроме того, Трампа обвиняют в том, что он будто бы передал Лаврову секретные сведения, что может нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов.

© REUTERS / Carlos BarriaБывший директор ФБР Джеймс Коми
© REUTERS / Carlos Barria
Бывший директор ФБР Джеймс Коми

В поднявшемся шуме все чаще можно расслышать слово "импичмент", но если в ближайшие дни он хотя бы немного начнет стихать, то вполне можно будет сказать: да, рецепт оказался верным — для того чтобы успокоить своих оппонентов, Трампу надо всего лишь отдать приказ военным нанести очередной удар по Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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