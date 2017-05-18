Коалиция нанесла удар по проправительственным отрядам в Сирии

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в Сирии. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в Сирии. Архивное фото

КОАЛИЦИЯ ВО ГЛАВЕ С США НАНЕСЛА УДАР ПО ПОЗИЦИЯМ ПРОПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОТРЯДОВ В СИРИИ — РЕЙТЕР СО ССЫЛКОЙ НА АМЕРИКАНСКОГО ЧИНОВНИКА