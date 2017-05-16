Армия САР заняла стратегические высоты у трассы Хомс-Пальмира

БЕЙРУТ, 16 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР и союзные им силы выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство"* с высот восточнее и северо-западнее четвертой нефтеперерабатывающей станции, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Освобожденные высоты имеют стратегическое значение, так как расположены в нескольких километрах от трассы Хомс-Пальмира на востоке провинции Хомс.

В начале мая сирийским военным в ходе масштабной операции удалось освободить десять населенных пунктов и нефтяное хранилище в восточной части провинции Хомс. 28 апреля правительственные войска вернули контроль над одним из крупнейших газовых месторождений в Сирии — Шаэр.

* Террористическая группировка ИГ, запрещена в России.

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