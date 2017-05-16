Де Мистура предложил новый механизм по обсуждению конституции Сирии

ЖЕНЕВА, 16 мая — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил сирийским делегациям новый механизм по обсуждению вопросов конституции, заявил РИА Новости член делегации Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) Абдул Хаким Башар.

"Де Мистура встретился с (главой делегации ВКП) Насером Харири и сообщил ему, что он намерен организовать встречу в двух отдельных комнатах одновременно — одна комната для делегации правительства, и одна для оппозиции. В комнате оппозиции будут представители от ВКП (4-5 человек), и по одному представителю от платформ Москвы и Каира. В комнате будет также представитель курдов", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что переговоры будут касаться конституции Сирии, ее основных принципах и тому, как подготовить ее проект. По словам представителя делегации ВКП, де Мистура полагает, что после решения вопросов, касающихся конституции, стороны смогут перейти к теме переходного правительства и выборам.

"Метод де Мистуры заключается в том, чтобы достигнуть соглашения по основным пунктам конституции, а также по тому, будет ли (президент Сирии) Башар Асад участвовать в новых выборах", — добавил Абдул Хаким Башар.

Он вновь напомнил, что позиция ВКП заключается в создании переходного управляющего органа, а также организации его работы при помощи декларации основных конституционных принципов.

Между тем, источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что де Мистура предложил участникам межсирийских переговоров механизм по обсуждению конституции Сирии, который будет работать параллельно с дискуссиями по четырем "корзинам".

По словам собеседника агентства, с каждой делегацией будет сформирована группа, в которую войдут по несколько представителей от них и несколько от офиса де Мистуры. В частности, делегации Дамаска предложено, чтобы эти встречи проходили в формате "два на два": по два представителя от сирийской делегации и два — от офиса спецпосланника ООН по Сирии.

По его словам, "данный механизм будет работать параллельно с политическими обсуждениями четырех "корзин", предложенных де Мистурой в ходе Женевы-4.

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