Коалиция во главе с США атаковала сирийскую армию в районе Ат-Танф

ХОМС, 19 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты международной коалиции во главе с США атаковали позицию сирийской армии в районе Ат-Танф, что привело к жертвам среди военнослужащих, говорится в заявлении минобороны Сирии, поступившем в РИА Новости.

"Так называемая коалиция в 16.30 (в четверг) атаковала позицию сирийской армии на трассе Ат-Танф в сирийской пустыне, что привело к жертвам и материальному ущербу", — говорится в заявлении.

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