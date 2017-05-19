Дамаск на переговорах в Женеве не обсуждал ни одну из четырех "корзин"

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Дамаск на нынешнем раунде межсирийских переговоров в Женеве не обсуждал ни одну из четырех "корзин" (терроризм, конституция, выборы, переходное управление), заявил в пятницу глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари.
Четыре "корзины", которые предложил участникам межсирийских переговоров спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура включают в себя обсуждения вопросов терроризма, конституции, выборов и переходного управления в Сирии.
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