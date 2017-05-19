Свободная сирийская армия заморозит свое участие в переговорах в Женеве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Представители Свободной сирийской армии (ССА) в Женеве решили заморозить свое участие в межсирийских переговорах в составе делегации Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП), говорится в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

"Мы решили заморозить свое участие в переговорах, начиная с завтрашнего дня (19 мая)", — говорится в документе, подписанном представителями Свободной сирийской армии.

Согласно заявлению, причиной демарша стало "отсутствие ясности относительно процесса принятия решений (внутри делегации) и недостаток переговорной стратегии".

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