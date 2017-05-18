В Женеве прошли встречи сирийских делегаций и офиса де Мистуры

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости. Экспертные встречи сирийских делегаций с представителями офиса спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры начались в четверг в Женеве. Хоть это и не тот самый механизм, который был предложен изначально де Мистурой делегациям, перед началом Женевы-6 обсуждение этого инструмента было заявлено основной темой переговоров, и в итоге все участники, так или иначе, согласились в нем участвовать.

Во вторник спецпосланник ООН по Сирии передал участникам межсирийских переговоров в Женеве документ, с описанием нового консультационного механизма по обсуждению правовых и конституционных вопросов. Предполагалось, что это будут встречи представителей каждой делегации с сотрудниками офиса де Мистуры: в одной комнате два человека от делегации правительства, в другой — несколько человек от ВКП, и по одному от делегаций платформ Москвы и Каира. Согласно документу, консультационный механизм должен действовать во время межсирийских переговоров в Женеве, а также вне их.

Создание консультационного механизма является основной темой нынешнего раунда. По мнению ряда делегаций, создание механизма может стать шагом к прямым переговорам.

Первые встречи

В среду вечером, однако, стало известно, что все делегации выразили возражения относительно ряда пунктов текста, а также предоставили свои вопросы к нему.

В четверг впервые за нынешний раунд перед журналистами выступил глава делегации правительства Башар Джаафари. Он заявил, что предложение спецпосланника ООН по Сирии о создании "технического консультационного механизма по конституционным и правовым вопросам" осталось в прошлом. При этом делегация Дамаска внесла свое собственную инициативу о начале неформальных экспертных встреч по обсуждению вопросов, связанных с конституцией. Эксперты будут заседать в четверг и в пятницу и обсудят "бумагу об основных принципах из 12 пунктов, которые касаются конституции".

Джаафари при этом подчеркнул, что согласие на участие в механизме по конституции Сирии не имеет ничего общего с идеей о том, что Дамаск согласен на обсуждение переходного правительства. "Нет, это не имеет ничего общего", — сказал он.

Во второй половине дня офис де Мистуры также провел встречи с экспертами от делегаций Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии, платформ Москвы и Каира. С ними представители офиса спецпосланника также обсудили конституционные и правовые вопросы.

По итогам встречи с де Мистурой, глава делегации ВКП сирийской оппозиции Насер Харири сообщил, что они обсудили с де Мистурой вопросы, касающиеся конституции и переходного правительства. Делегация ВКП также намерена в пятницу передать спецпосланнику ООН по Сирии два документа, касающихся роли Ирана и вопроса о заключенных.

Как ожидается, в последний день межсирийских переговоров, 19 мая, де Мистура официально разъяснит всем новый механизм и то, как он в дальнейшем будет функционировать. Создание подобных экспертных встреч станет основным результатом шестого раунда переговоров в Женеве.

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