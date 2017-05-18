В Женеве прошли встречи сирийских делегаций и офиса де Мистуры

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости. Экспертные встречи сирийских делегаций с представителями офиса спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры начались в четверг в Женеве. Хоть это и не тот самый механизм, который был предложен изначально де Мистурой делегациям, перед началом Женевы-6 обсуждение этого инструмента было заявлено основной темой переговоров, и в итоге все участники, так или иначе, согласились в нем участвовать.
Создание консультационного механизма является основной темой нынешнего раунда. По мнению ряда делегаций, создание механизма может стать шагом к прямым переговорам.
Первые встречи
В среду вечером, однако, стало известно, что все делегации выразили возражения относительно ряда пунктов текста, а также предоставили свои вопросы к нему.
Джаафари при этом подчеркнул, что согласие на участие в механизме по конституции Сирии не имеет ничего общего с идеей о том, что Дамаск согласен на обсуждение переходного правительства. "Нет, это не имеет ничего общего", — сказал он.
Во второй половине дня офис де Мистуры также провел встречи с экспертами от делегаций Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии, платформ Москвы и Каира. С ними представители офиса спецпосланника также обсудили конституционные и правовые вопросы.
Как ожидается, в последний день межсирийских переговоров, 19 мая, де Мистура официально разъяснит всем новый механизм и то, как он в дальнейшем будет функционировать. Создание подобных экспертных встреч станет основным результатом шестого раунда переговоров в Женеве.
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