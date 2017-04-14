Корейский "пороховой погреб": ядерный конфликт возможен 15 апреля

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил вчера, что США могут нанести превентивный удар по военным объектам Северной Кореи для предотвращения испытания ядерного оружия, которое приурочено к 105-летию со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена — 15 апреля.

Пентагон уже разместил два эсминца в 500 километрах от ядерного полигона КНДР. Ранее американские власти отправили к берегам Корейского полуострова авианосную ударную группу, а Пхеньян пригрозил Вашингтону ядерным ударом.

Заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль в интервью Ассошиэйтед Пресс обвинил американского президента Дональда Трампа в создании "порочного круга" напряженности, пообещал ответить на безрассудные военные маневры США упреждающим ударом, подчеркнул, что Пхеньян не собирается "сидеть сложа руки" в ожидании превентивного удара США: "Мы пойдем на войну, если они выберут". При этом Хан Сон Рёль сделал акцент на ядерный потенциал КНДР.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ вчера в парламенте заявил, что Северная Корея может оснащать боеголовки ракет зарином. А Совет национальной безопасности Японии приступил к изучению необходимых мер в случае "непредвиденной ситуации" на Корейском полуострове еще в феврале, сразу после первой официальной встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ с американским президентом Дональдом Трампом.

Ударный потенциал США

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил 9 апреля, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо", подчеркнул правомерность силового решения проблемы и добавил, что Дональд Трамп попросил военных "предложить весь спектр возможностей для устранения этой угрозы".

"Спектр" Пентагона, который мы видели ранее на Ближнем Востоке, делает вероятным продолжение приостановленной в 1953 году Корейской войны — в самое ближайшее время.

В Восточной Азии американцы обладают значительным военным потенциалом и способны нанести удар по Северной Корее силами Седьмого флота ВМС США, сухопутной и авиационной группировок, дислоцированных в Японии и Южной Корее (всего — около 70 тысяч военнослужащих).

Американская авиация активно патрулирует воздушное пространство над Корейским полуостровом. Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем " Карл Винсон " находится к западу от японского острова Кюсю и направляется через Корейский пролив в акваторию Японского моря к побережью КНДР. Кроме авианосца в группу входят ракетный крейсер "Лейк Чемплейн", эсминцы "Майкл Мерфи" и "Уэйн Мейер". АУГ поддерживают многоцелевые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту.

В регионе могут быть задействованы стратегические бомбардировщики ВВС США В-52, В-1В и В-2 с авиабазы на острове Гуам в западной части Тихого океана. Без переброски дополнительных сил американцы способны наносить массированные удары с моря и воздуха, проводить десантные операции.

Среди возможных вариантов действий Пентагон рассматривает возвращение в Южную Корею атомных бомб (вывезенных 25 лет назад), физическую ликвидацию северокорейского лидера, заброску на территорию КНДР спецназа для диверсий на объектах ядерной инфраструктуры.

Дональд Трамп назвал КНДР главной угрозой для США. При этом позиции соседних России и Китая игнорируются.

© AP Photo/ Evan Vucci Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне

Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) оценивает выживаемость руководства России и Китая после ядерного удара.

Китай и США не смогли договориться о конкретных мерах в отношении ядерной программы КНДР . Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее атомными подлодками через лидера КНР Си Цзиньпина. И еще 2 апреля Трамп заявил, что Вашингтон может " разобраться с Пхеньяном " без участия и согласия Пекина, который выступает категорически против силового решения северокорейской проблемы и усиления военного присутствия США в Восточной Азии.

Токио высоко ценит позицию Вашингтона по Северной Корее и как союзник США не сможет не поддержать военные действия в отношении КНДР, хотя и осознает последствия.

Возможности Пхеньяна

Северная Корея обладает внушительным военным потенциалом и готова защитить себя. Численность Вооруженных сил КНДР превышает один миллион человек. Это почти в два раза больше, чем Вооруженные силы Южной Кореи. По данным Global Firepower, Пхеньян располагает 4300 единицами артиллерии, 2400 системами залпового огня, преуспел в создании ракетных комплексов малой и средней дальности, освоил технологию миниатюризации ядерных боеголовок, которые теперь устанавливаются на баллистические ракеты.

На фоне совместных военных маневров США и Южной Кореи четыре северокорейские ракеты 6 марта залпом вышли в космическое пространство.

Ранее КНДР осуществила запуск МБР с подводной лодки. Пусть северокорейские боеголовки пока летают на дальность до тысячи километров, но ракетный старт с подводной лодки позволяет достойно ответить даже географически отдаленному государству. Субмарина способна скрытно подойти на оптимальное для ракетной атаки расстояние к любой из американских военных баз в Японии и даже к побережью США. И Пхеньян делает акцент на развитии ракетного оружия морского базирования.

Многочисленные военные конфликты последних десятилетий показывают, что национальная безопасность любого государства зависит от его обороноспособности. И северокорейский лидер Ким Чен Ын считает ядерное оружие главным фактором мира в регионе, гарантией экономического развития КНДР.

© AP Photo/ Ahn Young-joon Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее

Ядерное оружие Северной Кореи — неустранимая угроза для США, и Пентагону не следует делать резких движений на Корейском полуострове. Рациональнее заключить мирный договор. Вот и американское аналитическое издание Project Syndicate свидетельствует: "С 1953 года Северная Корея ни разу не начинала широкомасштабных боевых действий против Южной, а ее угрозы Японии ограничиваются воинственной риторикой".

Сайт 38 North Института США и Кореи при американском Университете Джонса Хопкинса сообщает, что последние спутниковые снимки указывают на то, что КНДР завершила приготовления к новому (шестому) ядерному испытанию. Ранее тесты проводились в 2006, 2009, 2013 и 2016 годах.

Даже под внешним военным давлением Северная Корея в ближайшие годы вряд ли капитулирует или воспользуется мирными алгоритмами объединения Западной и Восточной частей Германии. Ведь для этого необходим новатор горбачевского типа в Китае. Более вероятны жесткие компенсационные меры КНДР — по аналогии с российским проектом "Статус-6".