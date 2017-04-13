Трамп через Си Цзиньпина пригрозил КНДР атомными подлодками

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее атомными подлодками. При этом американский лидер попросил выступить в качестве посредника между Вашингтоном и Пхеньяном главу Китая Си Цзиньпина.

Сейчас у берегов Корейского полуострова находится ударная группа американских военных кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон".

В Пхеньяне действия Вашингтона назвали провокацией и заявили, что готовы принять в ответ самые решительные меры.

Китай как посредник

В интервью для газеты Wall Street Journal Дональд Трамп вновь заявил об угрозе со стороны Северной Кореи. Американский президент также рассказал новые детали своего разговора с китайским лидером.

"Он также отметил, что во вторник позвонил Си Цзиньпину и во время часового разговора сказал ему, чтобы тот довел до сведения лидера КНДР Ким Чен Ына, что у США есть не только авианосцы, но атомные подводные лодки", — пишет издание.

Отправку боевых кораблей к берегам Кореи Трамп объяснил "сдерживанием Пхеньяна от дальнейших действий".

"Нельзя позволить КНДР располагать ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки (ядерных вооружений), но они у них будут", — заявил американский лидер.

США готовы решить проблему и без Китая

Позже Трамп отметил, что Вашингтон готов решить проблему Северной Кореи и без помощи Пекина.

"Я сказал ему (председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину — ред.), что если он хочет получить хорошие торговые сделки, они должны помочь нам с Северной Кореей, иначе мы просто будем делать это сами, "сами" означает с другими странами", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Накануне Трамп поднял вопрос Северной Кореи и в интервью для Fox Business. Группировку, которая бороздит океан у берегов Корейского полуострова, он назвал "очень мощной армадой".

"У нас есть подводные лодки. Очень мощные. Намного более мощные, чем авианосец. Вот что я могу вам сказать", — добавил он.

Президент вновь обвинил северокорейского лидера Ким Чен Ына в том, что он "поступает неправильно".

При этом Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос телеведущей по поводу психического здоровья главы КНДР. Американский лидер отметил, что не знаком с Ким Чен Ыном и не может судить о его состоянии.

Реакция КНДР

Действия США по укреплению морской группировки у Корейского полуострова раскритиковали в Пхеньяне. В Северной Корее считают, "сценарий вторжения достиг серьезной фазы".

"Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий", — заявил во вторник представитель северокорейского МИД, слова которого цитировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Дипломаты отметили также, что Пхеньян не выпрашивает мира, но всегда "готов защитить себя силой оружия".

Вероятность удара США высока

Ведущий научный сотрудник центра корейских исследований института Дальнего востока РАН Константин Асмолов считает, что вероятность силовой акции США в отношении КНДР очень высока.

"Во-первых, демонизация КНДР дошла до такого уровня, что в США это будет восприниматься как сделка с дьяволом, во-вторых, в нынешней ситуации Трамп обязан показать, что он крутой президент, защитник прав Америки и ни разу не куплен Путиным и его сторонниками, а это, естественно, очень сильно сужает пространство для маневра. В-третьих, к этому добавляется слабое экспертное сопровождение, у Трампа не очень хорошо с политическими советниками", — заявил Асмолов РИА Новости.

"Я считаю, что вероятность удара, увы, из гипотетической угрозы превратилась в аналитическую", — отметил эксперт.

Асмолов считает, что Вашингтон будет стараться решить проблемы с Северной Кореей в кратчайшие сроки.

"Северная Корея показала, что что-то у них есть и, условно говоря, их ракетно-ядерная программа будет расти, а естественно, то, что их программа будет расти, говорит о том, что вероятность безнаказанного превентивного удара будет снижаться", — пояснил Асмолов.

Заместитель директора Института США и Канады РАН Павел Золотарев согласен, что КНДР может ответить на агрессию США.

"Северная Корея может ответить, и ответить весьма действенно: может нанести артиллерийский удар, и в зоне поражения окажется столица Южной Кореи. А это может привести к такой эскалации конфликта, когда потребуется серьезное вмешательство США и защита Южной Кореи американскими вооруженными силами", — заявил он в эфире радио Sputnik.

При этом эксперт выразил надежду, что у США хватит здравого смысла, чтобы не усугублять проблемы.

"Думаю, у американских военных трезвые головы. Неслучайно они по своим каналам оповестили российских коллег о предстоящих ударах по аэродрому в Сирии. Так что надо больше беспокоиться о трезвых головах политиков ", — сказал Золотарев, что военную угрозу со стороны Пхеньяна осознают и в Южной Корее.