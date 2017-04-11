Военный эксперт: КНДР может ответить США. И ответить весьма действенно

КНДР завила о готовности ответить на любые агрессивные действия со стороны США. Военный эксперт Павел Золотарев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это противостояние может привести к серьезной эскалации конфликта.

МИД КНДР считает, что отправка ударной американской авиагруппы к Корейскому полуострову доказывает агрессивные намерения США, на которые Северная Корея готова ответить, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"(Направление атомного авианосца "Карл Винсон" в акваторию у берегов Корейского полуострова – ред.) доказывает, что сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы. Если США осмелятся сделать выбор в пользу военных действий, выкрикивая лозунги о "превентивном ударе" и "уничтожении штабов", КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий", – приводит агентство заявление спикера МИД.

В заявлении говорится также, что КНДР не выпрашивает мира, но всегда "готова защитить себя силой оружия".

Ранее сообщалось, что ударное соединение ВМС США с авианосцем "Карл Винсон" отправится в район Корейского полуострова. В группу входят также два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул правомерность такого решения, отметив, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо". Он добавил, что Дональд Трамп попросил военных быть готовыми к тому, чтобы "предложить весь спектр возможностей для устранения этой угрозы".

Заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Павел Золотарев считает, что отправка американской авиагруппы к Корейскому полуострову – это определенное проецирование силы.

"Но что касается возможности по нанесению удара, может быть, у кого-то и рождаются идеи повторить результативность бомбардировок Израилем ядерных объектов на территории Ирака в свое время, что остановило ядерную программу Ирака. Но здесь совершенно иная ситуация. Северная Корея может ответить, и ответить весьма действенно: может нанести артиллерийский удар, и в зоне поражения окажется столица Южной Кореи. А это может привести к такой эскалации конфликта, когда потребуется серьезное вмешательство США и защита Южной Корее американскими вооруженными силами", – сказал Павел Золотарев в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, в США, как и в Южной Корее, понимают всю опасность ситуации.

"Думаю, у американских военных трезвые головы. Неслучайно они по своим каналам оповести российских коллег о предстоящих ударах по аэродрому в Сирии. Так что надо больше беспокоиться о трезвых головах политиков. Что касается Южной Кореи, там также понимают, что возможности отразить удары КНДР у них нет, и ущерб понесут, прежде всего, они. Американцы-то в стороне останутся", – сказал военный эксперт.

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