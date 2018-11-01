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Авария корабля "Союз МС-10" 11 октября 2018 года

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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРакета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта. 11 октября 2018Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта. 11 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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11 октября 2018 года произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ", стартовавшая с космодрома Байконур (Казахстан), не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем Международной космической станции (МКС). На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спускаемом аппарате. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Как впоследствии рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из боковых блоков "Союза-ФГ" не отделился, как положено.

Неотделение бокового блока первой ступени и "удар" по центральному блоку второй ступени ракеты "Союз-ФГ" привели к потере ориентации связки второй и третьей ступеней с космическим кораблем. Система управления носителя не успела за расчетное время парировать запредельные отклонения. По сигналам датчиков угловых скоростей при отклонении направления полета ракеты от программных значений был выдан аварийный сигнал. В течение десятой доли секунды сработала система аварийного спасения (САС) и включила две пары двигателей в головном обтекателе. САС сработала на 123 секунде полета. К этому времени, по словам заместителя главного конструктора по космической технике Машиностроительного конструкторского бюро "Искра" Виктора Волчкова, двигательная установка системы аварийного спасения (ДУ САС) была уже сброшена. Это произошло на 114 секунде полета.

На участке после сброса ДУ САС и до момента отделения головного обтекателя, что происходит примерно на 180 секунде полета, задачу увода корабля с космонавтами от аварийного носителя выполняют ракетные двигатели головного обтекателя. 11 октября они после отсоединения бытового отсека и спускаемого аппарата от ракеты увели их на безопасное расстояние и перевели на баллистический спуск. Благополучному исходу аварии с "Союзом МС-10" способствовало включение также системы управления. Собственной системе корабля пришлось сначала задать ему нужную ориентацию для безопасного спуска.

Затем произошло отделение спускаемого аппарата от бытового отсека. Головной обтекатель вместе с бытовым отсеком были уведены на расстояние, исключающее столкновение с отделившимся спускаемым аппаратом.

После этого у спускаемого аппарата в штатном режиме сработала основная посадочная парашютная система, состоящая из нескольких последовательно вводимых парашютных куполов: вытяжного, предназначенного для стабилизации корабля, тормозного ‑ для снижения скорости движения космического аппарата до значений, допускаемых для введения в поток основного купола, предназначенного, в свою очередь, для снижения скорости парашютирования до расчетных значений.

Это помогло спускаемому аппарату с космонавтами успешно приземлиться в 25 километрах от Жезказгана (Казахстан). После этого экипаж вышел на связь.

Общая координация поиска и спасания экипажа "Союза МС-10" осуществлялась силами Федерального агентства воздушного транспорта при поддержке Воздушно-космических сил и Роскосмоса. Поисково-спасательные силы располагались на космодроме и вдоль трассы выведения транспортно-пилотируемого корабля на орбиту.

В поисково-спасательной операции были задействованы четыре вертолета, на борту которых находились спасатели и медики. Когда вертолеты находились еще в пути, к месту обнаружения космонавтов десантировались с самолета Ан-26 военные парашютисты.

Они установили визуальный контакт с космонавтами.

Экипаж не смог самостоятельно покинуть спускаемому аппарату корабля "Союз МС-10", так как при приземлении она накренилась, и выходной люк, расположенный в ее верхней части, был заблокирован. Необходимая техника была у поисковой группы, которой они перевернули спускаемый аппарат и помогли экипажу выйти.

Прибывшие с поисково-спасательным отрядом медики произвели первичный осмотр экипажа аварийного "Союза МС-10" и не нашли у них травм. Состояние обоих космонавтов было хорошее, пульс и давление в норме, медикаментозное лечение не потребовалось.

Алексей Овчинин назвал перенесенные космонавтами перегрузки в 7g терпимыми. Он подчеркнул, что на тренировках им приходилось испытывать и более серьезные нагрузки.

Членов экипажа аварийного "Союза МС-10" доставили сначала в Жезказган. Оттуда для дальнейшего наблюдения их отправили в Центральную медико-санитарную часть № 1 Федерального медико-биологического агентства России на Байконур. Затем члены экипажа согласно регламенту были направлены в Москву, в профилакторий, под наблюдение врачей.

17 октября командир корабля Алексей Овчинин сообщил, что самочувствие экипажа хорошее. Экипаж готов продолжать дальнейшие космические полеты.

Космический корабль "Союз МС-10" должен был доставить на МКС грузы. Часть их располагалась в бытовом отсеке, другая ‑ в спускаемом аппарате на месте третьего члена экипажа. Грузы, летевшие в одном отсеке корабля "Союз МС-10" вместе с космонавтами, испытали нормальные перегрузки и уцелели. Грузы, находящиеся в бытовом отсеке, не сохранились. Там находился уникальный российский прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". На нем должны были провести первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе.

После аварии первую, вторую и третью ступени, а также двигательную установку системы аварийного спасения нашли в 40 километрах от села Талап Улытауского района Карагандинской области Казахстана. На территории падения фрагментов ракеты-носителя наличия степных или лесных пожаров, жертв и разрушений не было обнаружено.

Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов сообщил, что экологические пробы, взятые после аварийного приземления в Казахстане ракеты-носителя "Союз", показали результаты в пределах нормы.

Для расследования причин аварии "Роскосмос" создал аварийную комиссию. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

Обнаруженные фрагменты ракеты-носителя, которые могли быть интересны для членов аварийной комиссии и следствия, были отправлены на Байконур. Части всех ступеней ракеты "Союз", потерпевшей аварию во время пуска, были доставлены 14 октября на самарское предприятие "Прогресс".

До выяснения причин ЧП было решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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