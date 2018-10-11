С Байконура стартовала ракета с новым экипажем МКС

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 11 окт — РИА Новости. Ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с двумя членами экипажа стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.

На борту находятся члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Менее чем через десять минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на Международной космической станции (МКС).

Путь к станции по короткой четырехвитковой схеме займет примерно шесть часов. При традиционной схеме "Союз" делает около 34 оборотов вокруг Земли, а путь до МКС занимает двое суток.

На станции Овчинина с Хейгом ожидает экипаж МКС-56/57. В него входят российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньен. Планируется, что Овчинин с Хейгом проведут на орбите 187 суток.

В декабре Овчинин должен возглавить экипаж, заняв место Герста. После него командиром станет российский космонавт Олег Кононенко.

Запуск посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают корабли "Союз". По этому случаю на головном обтекателе ракеты есть специальная наклейка.