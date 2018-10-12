Космонавтов "Союза" спасла автоматика, заявил источник

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Система аварийного спасения без участия экипажа отделила корабль "Союз МС-10" с космонавтами, спасая их от неуправляемого полета ракеты "Союз-ФГ", рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Неотделение бокового блока первой ступени и "удар" по центральному блоку второй ступени ракеты "Союз-ФГ" привели к потере ориентации связки второй и третьей ступеней с кораблем. Система управления носителя не успела за расчетное время парировать запредельные отклонения, поэтому автоматика систем аварийного спасения включила две пары двигателей ПД860М в головном обтекателе безо всякого участия экипажа", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что эти двигатели "оторвали" от ракеты бытовой отсек и спускаемый аппарат корабля "Союз МС-10", переведя их на баллистический спуск.

Аварийный сигнал на включение двигателей и увод корабля был выдан по сигналам датчиков угловых скоростей при отклонении направления полета ракеты от программных значений, рассказал собеседник агентства.