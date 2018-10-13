Производитель рассказал о работе системы спасения "Союза"

ХИМКИ (Московская область), 13 окт — РИА Новости. "Союз МС-10" был после аварийного запуска спасён с помощью двигателей головного обтекателя, так как двигательная установка системы была на момент аварии ракеты уже сброшена, сообщил журналистам в субботу заместитель главного конструктора по космической технике Машиностроительного конструкторского бюро (МКБ) "Искра" Виктор Волчков.

Как отмечал ранее вице-премьер РФ, курирующий в том числе ракетно-космическую отрасль, Юрий Борисов, система аварийного спасения сработала на 123 секунде полета.

"Двигательная установка системы аварийного спасения (ДУ САС) сбрасывается на 114 секунде… На участке после сброса ДУ САС и до момента отделения головного обтекателя задачу увода корабля с космонавтами от аварийного носителя выполняет ракетный двигатель головного обтекателя. 11 октября как раз аварийная ситуация произошла на работе второй ступени, когда уже ДУ САС была сброшена, а головной обтекатель ещё находился на ракете", — сказал он.

При этом Волчков добавил, что головной обтекатель сбрасывается примерно на 180 секунде полета.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали. Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".