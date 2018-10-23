В Астане рассказали о результатах экологических проб после аварии "Союза"

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АСТАНА, 23 окт — РИА Новости. Экологические пробы, взятые после аварийного приземления в Казахстане ракеты-носителя "Союз", показали результаты в пределах нормы, сообщил во вторник министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики Бейбут Атамкулов.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Ранее Атамкулов также заявлял журналистам, что согласно предварительным результатам анализа грунта, который был взят после аварии "Союз-ФГ" в точках падения ступеней и обломков ракеты, экологического загрязнения не выявлено.

"Экологические пробы показали достаточно нормальные результаты, в пределах (нормы). Они практически (завершены)", — сказал Атамкулов журналистам.

По его словам, на сегодняшний момент ярко выраженных загрязнений нет.