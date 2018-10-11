В Росавиации оценили поисково-спасательную операцию после аварии "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Росавиация обеспечила поисково-спасательную операцию после аварии корабля "Союз МС-10" совместно с Воздушно-космическими силами РФ и Роскосмосом, она прошла "на отлично", сообщили РИА Новости в ведомстве.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Общая координация поиска и спасания осуществлялась силами Федерального агентства воздушного транспорта при поддержке ВКС и Роскосмоса", — сообщил представитель ведомства. В Росавиации отметили, что поисково-спасательная операция прошла "на отлично".

Как сообщил Центральный военный округ (ЦВО), поисково-спасательные машины ПЭМ-1 "Синяя птица" с краном прибыли к месту обнаружения капсулы "Союза МС-10" в степи Казахстана. По данным пресс-службы округа, сама капсула находится в 25 километрах от Жезказгана. Вылетевшие на поиск вертолеты Ми-8 еще находятся в пути.

Поисково-спасательные силы расположились на космодроме и вдоль трассы выведения транспортно-пилотируемого корабля на орбиту в пунктах Крайний (Юбилейный), Жезказган, Караганда, Горно-Алтайск, Упрун, Кызыл, Кневичи, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск.

Ранее для подготовки экипажей к запуску специалисты Росавиации провели занятия по организации поисково-спасательного обеспечения полета Международной космической станции с основным и дублирующим экипажами "Союз МС-10".