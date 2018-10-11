Момент аварии на "Союзе" попал на видео

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Момент аварии на ракете-носителе "Союз-ФГ" попал на видео.

На опубликованных кадрах запечатлен старт космического аппарата. На 165-й секунде полета слышно, как диктор произносит фразу "авария носителя".

Инцидент произошел во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10", на борту которого находился новый экипаж МКС — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Авария произошла на этапе работы второй ступени.

По словам главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, экипаж корабля приземлился, космонавты живы. В МВД Казахстана заявили, что Овчинин и Хейг чувствуют себя нормально. Сначала их доставят в Жезказган, оттуда – на Байконур.