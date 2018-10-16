В РКК "Энергия" рассказали, какие грузы уцелели на борту "Союза"

КОРОЛЕВ (Московская область), 16 окт — РИА Новости. Грузы, летевшие в одном отсеке корабля "Союз МС-10" вместе с космонавтами, испытали нормальные перегрузки и уцелели, сообщил журналистам заместитель главного конструктора перспективных космических комплексов Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Хамиц.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

"Понятно, что все, что спускается в корабле вместе с экипажем, то спаслось в нормальном виде… контейнер с экипажем имел нормальные перегрузки, и все нормально долетело", — сказал он.

Как уточнил Хамиц, грузы, которые летели в бытовом отсеке корабля, в том числе магнитный 3D-биопринтер, вряд ли уцелели, так как отсек был сильно деформирован после приземления. По его словам, могли уцелеть "может быть, какие-то упаковки с салфетками".

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.