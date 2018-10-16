Овчинин рассказал о грузе на борту аварийного "Союза"

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На борту корабля "Союз МС-10", не попавшего на Международную космическую станцию после аварии ракеты "Союз-ФГ", не было никаких критически важных для экипажа на станции грузов, сообщил командир аварийного "Союза МС-10" Алексей Овчинин.

"Там не было ничего критического, без чего не могли бы работать экипажи, которые сейчас находятся на МКС", — сказал Овчинин телеканалу "Россия-24".

Он напомнил, что грузы располагались как в бытовом отсеке, который, по словам космонавта, скорее всего, утерян, так и в спускаемом аппарате на месте третьего члена экипажа.

"Представьте, что вам на грудь поставили блок, в 7 раз превышающий ваш вес", — рассказал Овчинин о перегрузках во время баллистического спуска, уточнив, что во время тренировок космонавты испытывают и большие перегрузки.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.