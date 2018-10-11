СК возбудил дело после аварии "Союза"

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ после аварии корабля "Союз", сообщили в Следственном комитете.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам Алексею Овчинину и Нику Хейгу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. СК "Согласие" застраховала риски при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" и стыковки его с МКС на 4,65 миллиарда рублей.

"По факту крушения пилотируемого корабля "Союз МС-10" следственным отделом СК России на комплексе "Байконур" возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба)", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.

Как сообщается," следователи производят осмотр стартового комплекса и выемку документации". "Устанавливаются причины происшествия и лица, в результате действий которых произошла аварийная ситуация", — отмечается в сообщении.