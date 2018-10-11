МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В последний раз ситуация, аналогичная аварии "Союза", произошла в 1983 году, сообщил в четверг РИА Новости источник.
"В последний раз ситуация, аналогичная аварии "Союза", произошла 23 сентября 1983 года с космонавтами Титовым и Стрекаловым", — сказал собеседник агентства.
26 сентября 1983 года Владимир Титов и Геннадий Стрекалов готовились к полету на корабле "Союз Т-10/1". За 90 секунд до старта возник пожар в нижней части ракеты-носителя, запуск был остановлен, спускаемый аппарат с космонавтами благополучно приземлился в четырех километрах от ракеты.