В последний раз ситуация, аналогичная аварии "Союза", была в 1983 году

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В последний раз ситуация, аналогичная аварии "Союза", произошла в 1983 году, сообщил в четверг РИА Новости источник.

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса". На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"В последний раз ситуация, аналогичная аварии "Союза", произошла 23 сентября 1983 года с космонавтами Титовым и Стрекаловым", — сказал собеседник агентства.

26 сентября 1983 года Владимир Титов и Геннадий Стрекалов готовились к полету на корабле "Союз Т-10/1". За 90 секунд до старта возник пожар в нижней части ракеты-носителя, запуск был остановлен, спускаемый аппарат с космонавтами благополучно приземлился в четырех километрах от ракеты.