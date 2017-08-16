Своя ноша: почему Россия перестанет запускать военные спутники с Байконура

Москва. 16 августа — РИА Новости, Андрей Станавов. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о поступлении на космодром Восточный оборудования для подготовки старта тяжелой ракеты "Ангара". Первый пуск модернизированной версии ракеты с Восточного намечен на 2021 год. Ставку на "Ангару" вместе с Роскосмосом делает и Минобороны. Ведь именно ей предстоит сменить на посту заслуженный "Протон" и вместе с "Союзами" "взвалить на плечи" "полезную нагрузку" не только коммерческих, но и перспективных военных космических аппаратов. Сегодня некоторые спутники Минобороны можно запустить на геостационар только тяжелыми "Протонами" с арендуемого у Казахстана Байконура. По понятным причинам такая ситуация устраивает далеко не всех. О том, когда Россия будет запускать со своей территории все военные спутники и в чем разница между Восточным и Плесецком — в материале РИА Новости.

Двойное назначение

Несмотря на то что Восточный позиционируется как гражданский космодром, Роскосмос уже заявлял о планах по его совместному использованию с Минобороны. Это логично и закономерно — такая страна, как Россия просто обязана иметь гарантированный доступ в космос "из дома" во всем спектре полезных нагрузок. И если стартующие с Байконура пилотируемые корабли с международными экипажами и коммерческие спутники выглядят еще вполне безобидно, то с аппаратами Минобороны дело обстоит несколько иначе — их запуски с территории другого государства скорее вынужденная временная мера.

— Когда "Ангара-А5М" начнет летать с Восточного и позволит выводить оттуда военные спутники по всей номенклатуре и массе, конечно, Минобороны уйдет с Байконура, — убежден главный редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Маринин. — Сейчас идет глубокая модернизация всех космических аппаратов, в том числе военных. Я уверен, что в ближайшие годы Минобороны получит на вооружение новейшие секретные тяжелые спутники, которые нужно будет выводить с энергоэффективного космодрома.

По мнению эксперта, прослеживается тенденция к увеличению массы спутников из-за замены некоторых импортных комплектующих на отечественные. Российская военная орбитальная группировка непрерывно пополняется спутниками различного назначения, начиная от низкоорбитальных разведчиков и геостационарных аппаратов связи и заканчивая спутниками космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

География определяет

Сейчас военные вынуждены использовать Байконур потому, что некоторые тяжелые спутники нельзя вывести на геостационар с Плесецка, так как "Ангара-А5" оттуда пока не летает. Кроме того, даже с "Ангарой" Плесецк не сможет полностью заменить Байконур с "Протоном" из-за своей географии. "Грузоподъемность той же самой "Ангары" при стартах с Плесецка ниже, потому что его северное расположение не позволяет достаточно эффективно использовать момент вращения Земли для заброса", — отмечает Игорь Маринин.

В этом смысле космодром Восточный расположен удачнее. Хотя он и находится на шесть градусов севернее Байконура, с точки зрения энергоэффективности тому не проигрывает. Фору Восточному дает факт, что из Казахстана ракеты обычно стартуют не по самой выгодной траектории строго на восток, а "в облет Китая" с падением вторых ступеней на Алтае.

Единственная тяжелая

О заинтересованности Минобороны в сокращении сроков подготовки к пускам тяжелой "Ангары" с Восточного говорит тот факт, что ведомство намерено помогать Роскосмосу в строительстве стартового стола.

Ожидается, что "Ангара-А5", способная "вытащить" на низкую околоземную орбиту 24,5 тонны, в перспективе станет основной российской ракетой тяжелого класса. И для гражданского, и для военного применения. Несмотря на свою непростую судьбу, она во многом уникальна. Это первая ракета, полностью разработанная в России, а не доставшаяся ей по наследству от СССР.

Важное качество "Ангары" — экологическая безопасность, которой она обязана применению кислородно-керосиновых двигателей. Для сравнения: в "Протоне" используется высокотоксичный гептил. Также семейство ракет "Ангара" отличает модульность конструкции , которая позволяет варьировать грузоподъемность носителей для различных целей. Легкая версия "Ангары" состоит из одного модуля, тяжелая — из семи. Композитные материалы и пластик уменьшают массу и упрощают конструкцию. Однако специалисты полагают, что самое важное в "Ангаре" — двигатель РД-191, вершина ракетного двигателестроения.

Легкая "Ангара-1.2ПП" впервые стартовала в июле 2014 года с Плесецка. Первая тяжелая "Ангара-А5" в конце декабря того же года успешно вывела на геостационарную орбиту габаритно-массовый макет полезной нагрузки. По факту, кроме "Ангары-А5", тяжелой альтернативы отживающему свой век "Протону" у России пока нет и в ближайшем будущем не предвидится. Разрабатываемый взамен украинских "Зенитов" "Союз-5" сможет выводить ни низкую орбиту около 17 тонн и займет другую весовую нишу. Из ракет "полегче" для запусков военных спутников с Плесецка сегодня успешно применяются носители "Союз" легкого и среднего классов.