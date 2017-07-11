Роскосмос озвучил планы по первому пуску с Восточного ракеты "Ангара-А5М"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 11 июл — РИА Новости. Роскосмос готов вывести полноценный космический аппарат первым пуском ракеты тяжелого класса "Ангара-А5М" с космодрома Восточный в 2021 году, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Комаров.
"Рано еще говорить о планах, какой аппарат (выведет "Ангара-А5М"), но мы думаем, что это будет полезная нагрузка. Мы надеемся, что качество подготовки ракеты-носителя и та работа, которая будет проведена, мы уверены в этом, позволит запустить реально действующий космический аппарат", — сказал Комаров.