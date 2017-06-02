Космодром Восточный будут совместно использовать Минобороны и Роскосмос
21:1902.06.2017
(обновлено: 21:26 02.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Новый российский космодром Восточный, который ранее предполагалось использовать только для гражданских запусков, будет использоваться совместно с Минобороны РФ, заявил журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в кулуарах ПМЭФ-2017.
"До 2025 года будет по одному стартовому столу под "Ангару" на космодромах Восточный и Плесецк. Мы понимаем, что есть специфические требования у нас и Минобороны РФ с точки зрения обеспечения безопасности пусков и потребности в них. Космодром Восточный будет совместного использования с Минобороны РФ", — сказал он.
Комаров отметил, что стартовые сооружения под запуски "Союзов" с Восточного строил Спецстрой. "Комплекс под "Ангару" будет строить организация, которую мы в ближайшее время выберем, и по всей видимости, это будет компания, входящая в Минобороны РФ", — добавил глава "Роскосмоса".
По его словам, есть понимание, что до 2025 года совместно с Минобороны будет создан один новый стартовый стол под "Ангару" на Восточном.
"Предполагаем использовать его совместно с Минобороны РФ. Более того, мы договорились о том, что мы совместно будем строить этот стол на Восточном, понимая, что их строительные организации обеспечивали строительство всех стартовых сооружений, существующих в РФ и Казахстане, и имеют уникальный опыт. Более того, мы имеем единодушное мнение с Минобороны о том, что мы будем осуществлять это строительство совместно и ближайшее время будет генеральным исполнителем этого контракта", — заключил Комаров.
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