Космодром Восточный будут совместно использовать Минобороны и Роскосмос

Генеральный директор Государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров во время панельной сессии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Генеральный директор Государственной корпорации Роскосмос Игорь Комаров во время панельной сессии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Новый российский космодром Восточный, который ранее предполагалось использовать только для гражданских запусков, будет использоваться совместно с Минобороны РФ, заявил журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров в кулуарах ПМЭФ-2017.

"До 2025 года будет по одному стартовому столу под "Ангару" на космодромах Восточный и Плесецк. Мы понимаем, что есть специфические требования у нас и Минобороны РФ с точки зрения обеспечения безопасности пусков и потребности в них. Космодром Восточный будет совместного использования с Минобороны РФ", — сказал он.

Комаров отметил, что стартовые сооружения под запуски "Союзов" с Восточного строил Спецстрой. "Комплекс под "Ангару" будет строить организация, которую мы в ближайшее время выберем, и по всей видимости, это будет компания, входящая в Минобороны РФ", — добавил глава "Роскосмоса".

По его словам, есть понимание, что до 2025 года совместно с Минобороны будет создан один новый стартовый стол под "Ангару" на Восточном.

"Предполагаем использовать его совместно с Минобороны РФ. Более того, мы договорились о том, что мы совместно будем строить этот стол на Восточном, понимая, что их строительные организации обеспечивали строительство всех стартовых сооружений, существующих в РФ и Казахстане, и имеют уникальный опыт. Более того, мы имеем единодушное мнение с Минобороны о том, что мы будем осуществлять это строительство совместно и ближайшее время будет генеральным исполнителем этого контракта", — заключил Комаров.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.