На космодром Восточный поступило технологическое оборудование для "Ангары"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 16 авг — РИА Новости. Первое технологическое оборудование для старта ракеты тяжелого класса "Ангара" поступило на космодром Восточный, сообщил в среду вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

"Первое технологическое оборудование для "Ангары" поступило, находится в МИК (монтажно-испытательном корпусе – ред.)", — сказал он на совещании на космодроме в среду.

В среду глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров продемонстрировал Рогозину контейнеры с оборудованием для "Ангары".

"Подготовительные работы и по подготовке площадки, и по пересадке (из зоны строительства) краснокнижных растений уже ведутся, и в этом году мы планируем зайти на подготовительные работы на стартовую площадку", — сказал Комаров.

Он добавил, что на создание второй очереди космодрома Восточный понадобятся 38 миллиардов рублей. Комаров уточнил, что федеральная целевая программа по развитию космодромов России будет утверждена в августе.