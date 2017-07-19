Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Второй день работы Тринадцатого международного авиационно-космического салона (МАКС), который проходит на аэродроме Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля, был насыщен переговорами и заключением соглашений о сотрудничестве в сфере ВТС и в области взаимодействия крупных российских корпораций, а также заявлениями о ближайших и перспективных планах российской ракетно-космической отрасли.

Авиасалон МАКС проходит раз в два года с 1993 года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель его проведения — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Перспективы оружейного экспорта

Россия к концу 2017 года планирует завершить поставки истребителей МиГ-29 в Сербию. Об этом сообщил журналистам на выставке в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

Ранее официально сообщалось, что РФ в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

В интервью РИА Новости президент Сербии Александр Вучич заявлял, что поставки оружия из России должны обеспечить защиту и не допустить сценария 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО. Сейчас, по словам Вучича, у Сербии есть "три или четыре МиГ-29".

По словам Шугаева, в настоящее время сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках дивизионов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. "Этот вопрос обсуждается", — сказал он.

Как заявил журналистам на МАКС-2017 генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, Россия участвует в ряде международных тендеров на поставку военной техники Вьетнаму и заинтересована в совместных разработках вооружений с этой страной.

"Безусловно, у нас есть серьезные обращения от вьетнамской стороны. Надеюсь, что у нас после некоей паузы получатся более мощные проекты относительно тех, что были реализованы ранее", — сказал он, подчеркнув, что Россия готова развивать совместные опытно-конструкторские работы с Вьетнамом.

Михеев уточнил, что в последние годы Москва выделяла Ханою ряд госкредитов на закупку военно-морской и бронетанковой техники.

По его информации, Россия рассчитывает подписать в 2017 году крупные контракты на поставки авиационной и военно-морской техники Таиланду. "Мы сейчас обсуждаем вопрос очередной поставки вертолетов Ми-8/17. Недавно я был на встрече с представителями минобороны Таиланда и главкомами всех видов войск. Рассчитываем, что в этом году выйдем на серьезные договоренности с тайской стороной. Это касается как авиации, так и военно-морского флота", — пояснил глава компании-продавца российского оружия.

Он добавил, что Рособоронэкспорт посетит с масштабной делегацией тайскую выставку вооружений Defense & Security, которая пройдет в ноябре в Бангкоке.

В ходе второго дня проведения выставки состоялась встреча замгендиректора Рособоронэкспорта Сергея Гореславского с министром связи и транспорта Бахрейна Камалем бин Ахмедом Мохаммедом, где было подтверждено участие компании в международной выставке Bahrain AirShow-2018.

"Выставочная деятельность дает нам отличные возможности демонстрировать самые перспективные для каждого региона образцы вооружения и военной техники, а также проводить переговоры с бизнес-партнерами и потенциальными заказчиками на их территории", — сказал Гореславский, отметив, что для Рособоронэкспорта очень важен ближневосточный регион в целом.

На авиасалоне МАКС-2017 компания-спецэкспортер представила российский комплекс охраны военных аэродромов СОКОЛ. По словам Гореславского, комплекс уже заинтересовал индийских партнеров и Рособоронэкспорт рассчитывает на повышенное внимание к нему со стороны заказчиков из других стран в связи с растущей в последние годы террористической угрозой.

"Продвижение подобной продукции открывает для нас новые возможности по выходу на рынок высокотехнологичной продукции специального назначения", — пояснил он.

Комплекс технических средств охраны СОКОЛ, разработанный российским предприятием "Автоматика-С", при обнаружении нарушителей на периметре охраняемого объекта автоматически определяет место нарушения, наводит на него видеокамеры и тепловизоры и передает данные на пост дежурного по объекту по кабелю. При этом сам нарушитель, которого СОКОЛ также распознает автоматически, не подозревает о том, что обнаружен, так как элементы комплекса могут укладываться в грунт, обеспечивая систему предупредительными рубежами охраны. Это не сказывается на точности определения места проникновения на охраняемый объект, которая равняется пяти метрам при протяженности рубежа охраны до 100 километров.

Как заявил РИА Новости на выставке директор ФСВТС России, ряд стран интересуются покупкой фронтовых бомбардировщиков Су-32 (экспортная версия Су-34). "На сегодняшний день (контрактов) нет. Интерес зарубежных партнеров к данному самолету, продемонстрировавшему высокую эффективность в ходе операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии, очень высок. Переговоры ведутся, но пока рано говорить о конкретных объемах и странах", — сказал Шугаев.

Ранее в Рособоронэкспорте сообщили, что этими самолетами интересуются государства Ближнего Востока, в частности Иордания.

Истребитель-бомбардировщик Су-32 предназначен для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов по сухопутным и надводным целям в любое время суток.

Модернизация и сервис жизненного цикла

Как сообщил в среду из Жуковского корреспондент РИА Новости, Россия и Малайзия подписали соглашение о ремонте и модернизации парка истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении этой страны. Документ был подписан на полях авиасалона МАКС-2017 гендиректором Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Ильей Тарасенко и представителем Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Малайзии Мохамедом Фадзар бин Суфадой.

"Соглашение подтверждает продление наших контрактных обязательств по эксплуатации самолетов МиГ перед ВВС Малайзии. РСК "МиГ" будет продолжать сотрудничество и вести сопровождение этих самолетов", — сказал Тарасенко.

Малайзийская тема продолжилась на МАКС-2017 подписанием меморандума о сотрудничестве между Рособоронэкспортом и совместным предприятием ATSC (Aerospace Technology Systems Corp.), предусматривающего поставки запасных частей для ранее поставленных в Малайзию российских самолетов Су-30 и МиГ-29.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) подписала на МАКС-2017 пакет соглашений о проведении капитального ремонта парка турбореактивных двигателей АЛ-31ФП и их агрегатов, установленных на многоцелевые истребители Су-30МКМ Королевских ВВС Малайзии.

В ОДК сообщили, что дополнительные соглашения к ранее подписанному рамочному контракту 2015 года были подписаны генеральным директором корпорации Александром Артюховым и генеральным директором ATSC Мохдом Фадзаром в присутствии главнокомандующего ВВС Малайзии Дато Шри Хаджи Аффенди. Кроме того, срок действия рамочного контракта был продлен до 2023 года.

Артюхов отметил, что Малайзия является одним из ключевых партнеров ОДК в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В рамках развития сотрудничества с малайзийскими партнерами наша корпорация заинтересована в формировании системы комплексной послепродажной технической поддержки ранее поставленных изделий. Уверен, что подписанные сегодня соглашения укрепят фундамент выстраиваемых нами отношений с малайзийскими эксплуатантами", — сказал он.

Королевские ВВС Малайзии в составе истребителей Су-30МКМ и МиГ-29 эксплуатируют двигатели АЛ-31ФП и РД-33 разработки и производства ОДК,

В 1994-1995 годах РФ поставила в Малайзию 18 истребителей МиГ-29. Следующий крупный контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ (малазийская модификация Су-30) был завершен в 2009 году. Представитель ОАК ранее сообщил РИА Новости, что руководству Малайзии переданы предложения по модернизации МиГ-29Н до уровня МиГ-29СМ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Полеты истребителей, вертолетов и лайнера Sukhoi Superjet 100 на МАКС-2017

Гендиректор Рособоронэкспорта заявил журналистам на выставке в среду, что РФ и Индия договорились об обслуживании ранее поставленной российской военной техники. "В этом году мы провели российско-индийскую межправкомиссию, в которой в том числе принимал участие министр обороны господин (Арун) Джейтли. Нам были определены шесть компаний, которые будут вести сотрудничество по обслуживанию российской техники на протяжении ее полного жизненного цикла", — сказал он. Шесть компаний — это Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ОДК, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), холдинг "Вертолеты России", концерн "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Как передал в среду корреспондент РИА Новости, на выставке гендиректором РСК "МиГ" и председателем правления компании "Казахстан инжиниринг" Вадимом Шакшакбаевым было подписано соглашение о создании в Казахстане сервисного центра по обслуживанию самолетов марки "МиГ", стоящих на вооружении казахстанских сил воздушной обороны. Соглашение предполагает продвижение на казахстанский рынок новейших истребителей МиГ-35 и локализацию производства агрегатов этого самолета.

В интересах сотрудничества

Представленный на авиасалоне МАКС-2017 МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Он развивает скорость более 2,2 Маха. Бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.

Госкорпорация "Ростех" и ОАК в ходе проведения международного авиасалона МАКС-2017 заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения качества авиационной техники, сообщили в среду в Ростехе. Подписи под документом поставили генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов и президент ОАК Юрий Слюсарь.

Соглашение направлено на развитие долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере повышения качества и надежности продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, а также по другим госконтрактам, в том числе в области военно-технического сотрудничества с иностранными заказчиками.

"У нас с коллегами одна цель — развитие авиационной отрасли в России. Кроме того в стратегии авиационного кластера Ростеха заявлен рост выручки холдингов и организаций кластера со среднегодовым темпом в 11,9% до 2025 года и увеличение доли кластера на самолетах производства ОАК как в гражданской, так и военной авиации. Наши предприятия уже разрабатывают и производят ключевые для отрасли комплектующие, включая двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование, авионику", — сказал Чемезов в ходе подписания соглашения, подчеркнув, что объединение усилий, открытость и доверительные отношения с партнерами являются необходимыми условиями для успешной реализации обозначенной цели.

"ОАК постепенно улучшает финансово-экономические показатели. По итогам 2016 года у нас достаточно серьезный рост выручки — до 417 миллиардов рублей. С запуском новых программ — МС-21, ПАК ФА, Як-152 — мы планируем наращивать выручку и прибыль. Одно из ключевых условий успеха новых продуктов на рынке — передовые комплектующие и выстроенная политика в области качества. В этой связи нам важно развивать открытые, конструктивные отношения с нашими партнерами" — заявил Слюсарь.

Ключевыми пунктами соглашения между российскими корпорациями стали сокращение сроков исследования причин отказов авиационной техники, снижение уровня отказов и повышение качества. Кроме того, стороны договорились разработать комплекс совместных мероприятий, направленных на существенное повышение удовлетворенности организаций, эксплуатирующих авиатехнику, и обмен информацией по качеству и надежности продукции.

Рособоронэкспорт и концерн РТИ, как сообщил журналистам на МАКС-2017 Михеев, договорились взаимодействовать в области создания, испытаний и модернизации радиоэлектронных и телекоммуникационных комплексов.

По словам гендиректора РТИ Максима Кузюка, в "продуктовом" портфеле компании есть ряд разработок, которые могли бы быть интересны инозаказчикам. "В частности — это загоризонтный радар поверхностной волны "Подсолнух-Э", предназначенный для освещения воздушной и надводной обстановки прибрежного государства, и радиолокационная станция (РЛС) контроля воздушно-космической обстановки "Витим", — уточнил он.

Кроме того, подчеркнул Кузюк, концерн готов пригласить иностранных партнеров к участию в опытно-конструкторских работах по совместной разработке многофункциональных РЛС сверхдальнего обнаружения воздушных и надводных целей различного базирования.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Путин поздравил МАКС с юбилеем и пожелал плодотворной работы участникам

В ходе проведения авиакосмического салона МАКС-2017, как передал корреспондент РИА Новости, подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Рособоронэкспорт" и группой "Кронштадт". Оно предусматривает продвижение на международном рынке тяжелого разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орион-Э".

Как заявил по итогам подписания соглашения гендиректор группы "Кронштадт" Армен Исаакян, демонстрация комплекса "Орион-Э" вызвала большой интерес иностранных партнеров и потенциальных заказчиков, и подписание соглашения с Рособоронэкспортом является важнейшим этапом успешного продвижения нового высокотехнологичного российского продукта на мировой рынок.

По словам главы делегации Рособоронэкспорта на выставке Сергея Ладыгина, "Орион-Э" в перспективе может отвоевать существенную долю мирового объема рынка беспилотников.

По оценкам ряда экспертов, комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э", который российский спецэкспортер будет продвигать на мировой рынок, имеет потенциал для установки комплекса вооружений.

Холдинг "Вертолеты России" и концерн радиостроения "Вега" подписали меморандум о сотрудничестве в разработке беспилотников. Соглашение, как пояснили в вертолетном холдинге, направлено на расширение научно-технического, информационного и делового сотрудничества для повышения конкурентоспособности и эффективного выведения новых образцов военной и гражданской техники и технологий на отечественный и международный рынок.

Подписанный генеральным директором "Вертолетов России" Андреем Богинским и гендиректором — генеральным конструктором "Веги" Владимиром Вербой документ предполагает сотрудничество в разработке и освоении серийного производства БПЛА вертолетного типа берегового и корабельного базирования в интересах Минобороны России и других силовых структур.

"Концерн "Вега" является одним из ключевых российских производителей бортовых РЛС управления и наблюдения для комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Мы будем использовать опыт наших партнеров для решения общих приоритетных задач в рамках инновационной политики госкорпорации "Ростех", — сказал Богинский.

Другим направлением сотрудничества двух российских компаний станет разработка и вывод в серию гражданских БПЛА, предназначенных в том числе для развития системы мониторинга обстановки в Арктике и промышленной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса России.

Космический масштаб

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров на авиасалоне МАКС-2017 заявил журналистам, что компания планирует возводить на космодроме Восточный стартовый стол под запуски ракет-носителей "Ангара" с помощью российского военного ведомства.

"Мы хотим это сделать совместно с Минобороны. Они единственные, у кого есть компетенция по строительству. Мы сейчас обсуждаем с ними этот вопрос, есть проблемы с выбором организации. От планов своих не отказываемся", — сказал он.

О взаимодействии с оборонным ведомством РФ говорил с журналистами и гендиректор компании "Главкосмос — пусковые услуги" (создана по решению Роскосмоса для работы в сегменте легких носителей рынка пусковых космических услуг) Александр Серкин. По его словам, "11 ракет РС-20Б ("Днепр") находятся на складах минобороны, как минимум 10 из них могут быть запущены".

При этом он отметил, что ракеты, разработанные украинским КБ "Южное", требуют предпусковой подготовки и обслуживания рядом предприятий Украины, сотрудничество с которыми сейчас осложнено. "Главкосмос — пусковые услуги" пытается найти им замену среди российских предприятий. В их числе могут оказаться ГРЦ имени Макеева и НПО Машиностроения.

Во второй день работы авиашоу в Жуковском о ракете космического назначения "Ангара" говорилось неоднократно. Так, глава Роскосмоса заявил журналистам, что она может быть использована для пилотируемых программ. "Ангара может использоваться для пилотируемых программ, если такая задача будет поставлена и средства будут выделены", — сказал Комаров.

По его словам, есть понимание того, как сделать ракету универсальной. "У нас есть понимание о двойном использовании "Ангары" на Восточном", — добавил он.

Ранее планировалось запустить в 2021 году с Восточного ракету "Ангара" с новым космическим кораблем "Федерация" без экипажа. Первый пилотируемый пуск должен был состояться в 2023 году. После принятия решения о проектировании новой ракеты "Союз-5" первое выведение корабля решили "доверить" именно новому "Союзу".

На сегодняшний день первый запуск "Федерации" планируется в 2022 году с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме Байконур.

Как сообщал в интервью РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, "Ангара-А5М", первый запуск которой планируется с Восточного, представляет собой модернизированный вариант "Ангары-А5". Новый носитель, по его словам, будет способен выводить как автоматические, так и пилотируемые, космические аппараты.

Создаваемая в России новая ракета среднего класса "Союз-5", как сообщил журналистам главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин, может получить двигатель тягой 1000 тонн. На сегодняшний день самый мощный жидкостный двигатель в мире — российский РД-171 — развивает тягу 740 тонн.

Такой тяги удастся достичь за счет того, что насосы в двигателе будут соединены последовательно, а турбины параллельно. Это, по словам Левочкина, позволит снизить нагрузку на турбонасосный агрегат. Кроме того, такой двигатель "идеально вписывается в конструкцию ракеты "Союз-5

О ближайших пусках с космодрома Восточный журналистам сообщил глава ВНИИЭМ Леонид Макриденко. "Спутник "Метеор-М2.1" — планируем в ноябре запуск с Восточного", — сказал на салоне МАКС-2017 глава корпорации-производителя спутника, отметив, что доставка аппарата на космодром "будет в октябре".

По его информации, доставка двух космических аппаратов (КА) "Канопус" запланирована через две недели после "Метеора". "(Запуск) "Канопусов" 3 и 4 (состоится) во второй половине декабря", — добавил Макриденко.

В начале июля Рогозин сообщил РИА Новости, что в конце 2017 года на Восточном запланировано два пуска, в 2018 году — пять.

Планируемые к выводу на орбиту "Метеор-М" и "Канопус-В" — спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В настоящее время российская орбитальная группировка ДЗЗ состоит из восьми КА, обеспечивающих все виды и режимы съемки в видимом и инфракрасном диапазонах, включая гиперспектральную съемку: "Ресурс-П" №1, №2 и №3, "Канопус-В", "Электро-Л" №1, №2 и "Метеор-М" №1 и №2.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года.

Распоряжение о начале разработки новой ракеты "Союз-5" и перспективной сверхтяжелой ракеты должно быть отдано до конца 2017 года. Такое заявление сделал на выставке гендиректор госкорпорации "Роскосмос"

Из материалов презентации НПО "Энергомаш", сделанной на МАКС-2017, следует, что "запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса, оснащенной модернизированными двигателями РД-171МВ, планируется в 2028 году". Ее проект основан на разработке советской системы "Энергия-Буран".

Внеземное взаимодействие

По словам главы Роскосмоса, разрабатываемая в России новая сверхтяжелая ракета будет использована для реализации лунных пилотируемых программ. "Когда мы приступим, я надеюсь, в ближайшее время к лунным миссиям и освоению Марса, мы будем использовать сверхтяжелую ракету", — сказал Комаров в ходе МАКС-2017. Запуски будут производиться с космодрома Восточный.

В 2017 году в США будет поставлено наибольшее количество российских ракетных двигателей в рамках ранее подписанных контрактов, заявил журналистам на выставке в Жуковском глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. "В этом году намечен наибольший объем поставок: 11 двигателей РД-180 для американских ракет Atlas V и четыре двигателя РД-181 для американской ракеты Antares", — сказал он.

Ранее сообщалось, что сенат США абсолютным большинством голосов принял законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и Ирана. Однако в проект были внесены уточнения. Из-под действия санкций были выведены сотрудничество NASA с Россией и взаимодействие с Москвой в вопросах коммерческих запусков в космос. Это было необходимо сделать, поскольку российские ракетные двигатели РД-180 и РД-181 используются на американских ракетах Atlas V и Antares.

В космической сфере Россия продолжает развивать взаимодействие с Китаем. Об этом, в частности, свидетельствует подписание меморандума о сотрудничестве между российской компанией "Главкосмос — пусковые услуги" и китайской Expace Technology.

"Мы видим ряд направлений, по которым мы можем сотрудничать с Китаем. Это не означает, что мы будем выполнять запуски на китайских ракетах, или они на российских. Пока это первый шаг, будем взаимодействовать", — прокомментировал подписание меморандума гендиректор российской компании Александр Серкин.

О проблемном моменте подготовки российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020" рассказал журналистам на подмосковном авиашоу гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

По его информации, на подготовку посадочного модуля российско-европейской миссии на космодроме Байконур понадобится больше времени и сейчас предприятие-изготовитель пытается ускорить сроки создания аппарата.

"По десантному модулю у нас график подписан с европейцами. Мы работаем в соответствии с графиком, отставания от графика нет. Мы уточнили вместе с европейцами сроки подготовки аппарата на космодроме, они несколько увеличились, мы сейчас ищем возможности сдвинуть "влево" сроки изготовления", — сказал Лемешевский.

"В первую очередь, не совсем четко посчитали, придется перебирать ровер, космический аппарат в связи с установкой нагревателей, работающих на изотопных материалах, это придется делать прямо на Байконуре, на площадке", — пояснил он причины изменения в графике подготовки спускаемого аппарата.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли"). Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая будет проводить длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.

Как заявил на МАКС-2017 генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вёрнер, на авиасалоне ЕКА рассчитывает на еще более тесное сотрудничество по Луне и Марсу, а также по низкой околоземной орбите и в области освоения дальнего космоса.

"Отношения между нами просто идеальные. И мы рассчитываем на более тесную кооперацию с Россией по совместным проектам на низкой околоземной орбите и освоению дальнего космоса, а также совместной работе по международной космической станции", — сказал Вернер.

Он отметил, что с МКС недавно вернулся французский астронавт ЕКА Тома Песке, на следующей неделе планируется запуск итальянца Паоло Несполи, в 2018 году снова полетит немецкий астронавт ЕКА Александр Герст.

"Мы рассматриваем Россию и Роскосмос как чрезвычайно надежного партнера, с которым мы планируем сотрудничать в течение десятилетий. Мы разрабатываем новый долгосрочный план совместной работы", — подчеркнул Вернер.

Глава Роскосмоса заявил, что "сотрудничество между ЕКА и Роскосмосом уже идет довольно интенсивно, есть хорошие результаты". "Мы подписали два года назад новое соглашение о сотрудничестве с ЕКА, в рамках которого активизировали работу по проекту ExoMars-2020, его реализация идет в графике. Помимо существующих проектов, мы действительно хотим расширить сотрудничество с ЕКА", — добавил Комаров.

Он также сообщил журналистам, что российская лунная станция "Луна-27" получит посадочное оборудование производства ЕКА: "Мы планируем посадку на (южном) полюсе.., где надо обеспечить точную посадку. Эту функцию будут выполнять приборы, которые поставит ЕКА".

По словам главы ЕКА, на аппарате будет установлена бурильная система, которую также обеспечит европейская сторона.

Отдаление Луны

Гендиректор НПО имени Лавочкина сообщил, что запуски автоматических межпланетных станций "Луна-Ресурс ОА" и "Луна-Ресурс ПА", планировавшиеся в 2020 и 2021 годах, будут осуществлены в 2021 и 2022 годах.

Такое решение Лемешевский объяснил тем, что инфраструктура космодрома Байконур недостаточно подготовлена для работы с двумя межпланетными миссиями одновременно. Кроме этого, по всей видимости, все российские лунные миссии будут начинаться именно с космодрома в Байконуре.

"Лунные (миссии — ред.) мы пойдем на "Союзе". Вопрос прорабатывался по лунным программам с Восточного, но окончательного решения нет. Там возникает очень много дополнительных затрат. Это требования к чистоте, требования к работе с радиоактивными изотопами. Вопрос в том, целесообразно ли вкладывать чрезвычайно большие деньги в Восточный. Технически вопрос полностью проработан, мы можем хоть с Восточного. На Восточном сейчас таких помещений нет, их надо строить. Это не затраты НПО имени Лавочкина, это затраты подготовки космодрома", — отметил Лемешевский.

По его словам, при создании аппаратуры для ближайшей российской лунной миссии "Луна-Глоб" некоторые приборы на этапе наземной экспериментальной отработки "не подтвердили свои характеристики". "Мы проводим повторные испытания. Но я считаю, что это вполне нормальная работа. Не все получается с первого раза. Мы к этому вопросу относимся с большим вниманием и пытаемся найти варианты, которые помогут нам нивелировать эти проблемы", — добавил он.

Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), с помощью которой планируется отработать базовые технологии мягкой посадки на поверхность Луны.

Орбитальный космический аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА") будет дистанционно исследовать Луну, около года вращаясь на орбите высотой примерно 200 километров. В течение этого времени КА будет дважды переводиться на несколько суток на орбиту с пониженным перицентром (порядка 50 километров) для проведения детальных исследований поверхности Луны. Далее КА будет переведен на орбиту с высотой 500-700 километров, на которой будет реализован астрофизический эксперимент ЛОРД, нацеленный на изучение космических лучей и нейтрино ультравысоких энергий.

Посадочный аппарат "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой отправится на южный полюс Луны. Он будет оснащен системой высокоточной и безопасной посадки, что позволит существенно увеличить точность посадки (до трех километров) и тем самым улучшить возможность выбора предпочтительного места проведения научных исследований.

В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством, техническими средствами забора и термостатирования образцов грунта и системой доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.