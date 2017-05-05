Мир спасет красота русского оружия

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Армия России в последние годы занимает вторую строчку в мировом рейтинге, уступая только США. На Западе признают: "Российская армия может воевать в одиночестве… России будет сложно занимать целые государства, однако она может уничтожить их вооруженные силы… Российское руководство глядит далеко в будущее… Время, когда можно было игнорировать Россию в качестве чего-то незначительного, прошло". Так было не всегда. Четверть века назад решался вопрос: быть или не быть. Седьмого мая 1992 года указ президента России положил начало Вооруженным силам РФ.

Армия и флот веками оставались основой государства Российского. Однако общественно-государственные преобразования последнего десятилетия ХХ века напоминали битву, победа в которой означала продолжение достойной жизни вооруженных сил и самой России.

Царедворцы и рыцари

Последний руководитель СССР Михаил Горбачев с середины 1980-х инициировал несколько этапов сокращения войск (разумеется, по экономическим соображениям). И все же в 1990 году армия и флот насчитывали около 3,5 миллиона военнослужащих. Когда в 1989-1990 годах рухнул "социалистический лагерь" в Восточной Европе, зарубежные группировки советских войск вывели в Россию. Только из Германии вернулись 500 тысяч бесквартирных военнослужащих и 12 тысяч танков. Люди и боевая техника оказались под открытым небом, в чистом поле между Ростовом-на-Дону, Воронежем и Смоленском. Жилищное строительство отставало. Так начинались большие проблемы армии и страны.

В рамках СНГ поначалу планировали сохранить единые вооруженные силы, но в итоге их разделили. Россия унаследовала от СССР армию численностью более 2,8 миллиона человек, Украина и Белоруссия — 380 тысяч и 230 тысяч соответственно (проблему раздела Черноморского флота решали до 1997 года).

Экономику и финансовую систему страны лихорадило. Денежное довольствие (то есть зарплата) старшего офицера к середине 1990-х достигало в пересчете на понятные цифры пять долларов США, и эти деньги выплачивали с задержкой в шесть-восемь месяцев. Горючего и других материальных ресурсов для боевой подготовки, походов и полетов войска практически не получали. "На иголки" отправили тысячи современных танков, по цене металлолома продали за рубеж не старые еще авианесущие крейсеры "Минск" и "Новороссийск". Приходили в запустение военные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока.

Вероятно, в те времена на государственном уровне никто толком не представлял, какая армия — количественно и качественно — необходима новой России (и нужна ли вообще). Войска много лет поэтапно сокращались — для экономии бюджета. Полигоны зарастали бурьяном, на военные аэродромы наступали дачные участки.

В начале XXI века западное направление и столицу России защищала одна лишь 20-я гвардейская общевойсковая армия (выведенная из Германии), которая в сокращенном составе дислоцировалась в двенадцати областях Центрального федерального округа. Гвардейцы не теряли присутствия духа, но предельно сокращенные части в составе нескольких сотен военнослужащих и базы хранения техники — на Европейском ТВД погоды не делали.

© РИА Новости . Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" Перейти в фотобанк СМИ: ВМФ получит оснащенную крылатыми ракетами атомную подлодку "Леопард" В ситуации многолетней неопределенности (если не безысходности) многие тысячи офицеров уволились и отправились искать лучшей доли. Параллельно разгорались боевые действия на Кавказе, расширялся на восток Североатлантический альянс, чудил в стране "дикий рынок".

В лихие 1990-е выстояли и сохранили верность воинской службе люди, по-настоящему преданные профессии, не мыслящие себя вне вооруженных сил. Расчеты РВСН на суше и экипажи атомных подводных ракетоносцев в Мировом океане ни на минуту не прерывали боевого дежурства. Летчики рвались в небо, моряки поддерживали корабли в готовности к дальним походам. Армейский спецназ ущелье за ущельем очищал Северный Кавказ от импортного терроризма. "Зеленые фуражки" зубами держали государственную границу. Эти люди оказались главным несокрушимым рубежом Отечества. А потом окрепло государство, началось системное восстановление боеготовности.

Законодательную базу для Вооруженных сил России в полной мере создали в 2000-м, приняли ряд законов, утвердили Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину РФ.

Ультиматум времени

Французское издание Agora Vox заметило: "После распада СССР мир мог вступить в эпоху мира и сотрудничества, но одна страна посчитала, что победа принадлежит только ей и что прислушиваться к остальным больше нет необходимости". Очень точный диагноз.

Бесконечные операции Пентагона на Ближнем Востоке, ковбойский демонтаж Югославии, расширение НАТО, наступление международного терроризма — развеяли все иллюзии о наступившем "мире без войны".

Невзирая на экономическую турбулентность, под давлением извне России пришлось последовательно восстанавливать обороноспособность. В 1990-х стартовало несколько программ перевооружения армии, однако заметные подвижки начались только после операции принуждения Грузии к миру 2008 года. В Южной Осетии российские войска впервые столкнулись в боевой обстановке с вооружением, техникой и средствами связи натовских стандартов. Технологическое отставание стало очевидным. Промедление было подобно постепенной утрате государственного суверенитета.

На перевооружение российских войск в 2010 году выделили 20 триллионов рублей, чтобы за десятилетие довести долю новой техники до 70%. И эта программа успешно выполняется. Государственная забота и необходимое финансирование восстановили мощности ОПК, боеспособность армии и флота.

Американское издание The National Interest отмечает : "Благодаря реформам, начатым в октябре 2008-го, и программе модернизации, оцененной в 670 миллионов долларов, вооруженные силы стали одним из наиболее надежных орудий российской национальной мощи".

Только в 2016 году российская армия получила более пяти с половиной тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе более 60 зенитных ракетных систем и комплексов, 310 новых и модернизированных танков, 60 новых самолетов, а также 23 комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами, которым не страшны все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Воздушно-космические силы за год получили пять полковых комплектов зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", новейшие истребители Су-35С поколения 4++, модернизированные бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, тяжелые военно-транспортные Ми-26.

В 2017 году ВКС пополнятся 16 новыми фронтовыми бомбардировщиками Су-34, в 2018-м — получат более 30 истребителей Су-30СМ.

Значительно усилен Военно-морской флот. Крым в 2014-м вернулся в состав России и вскоре превратился в неприступную крепость. Один только Черноморский флот в минувшем году принял в свой состав несколько новых надводных кораблей и дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" с крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Получила развитие военно-морская инфраструктура в Арктике и на Дальнем Востоке. Зенитные ракетные системы С-400 и береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" поступили на вооружение войсковой группировки на полуострове Камчатка и Курильских островах.

Растут подводная мощь ВМФ и ледокольный флот. Планируется строительство атомных авианосцев нового поколения.

Испытывается гиперзвуковая ракета "Циркон" 3М22, предназначенная для оснащения перспективных и модернизируемых надводных кораблей и подводных лодок (серийное производство планируется начать в 2017 году). Новые образцы гиперзвукового оружия, интеллектуальные робототехнические комплексы и оружие на новых физических принципах получат до 2025 года и Сухопутные войска, которые признаны мировым лидером.

Америка удивлена : "Зачем России миллионная армия?". The Washington Times пишет : "Россия реализовала план по полному перевооружению армии к 2020 году уже на 47%. <…> Москва в полтора раза опережает собственный график". Gazeta Polska негодует : "Путин угрожает Америке".

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2016 году Россия вошла в тройку мировых лидеров по военным расходам — 69,2 миллиарда долларов. Разрабатывается программа стопроцентного перевооружения до 2025 года.

Россия никому не угрожает, однако возможности вооруженных сил и ОПК страны позволили значительно расширить горизонт геополитического влияния и завоевать 27% мирового оружейного рынка.

Боевая эффективность

Российские войска стремительно развернулись в Сирии в 2015 году и намерены эффективно (сколько потребуется) проецировать там силу и добрую волю — для укрепления региональной стабильности.

Военно-морской флот вернулся в Мировой океан. Надводные корабли ВМФ России регулярно тревожат ВМС США и их союзников в различных районах планеты, а скрытный подводный флот Российской Федерации по времени дальних походов вышел на уровень Советского Союза. Бомбардировщики-ракетоносцы морской авиации постоянно несут боевое дежурство за тысячи километров от базы.

Значительный боевой опыт позволяет эффективно совершенствовать войсковую структуру, оружие и тактику его применения. Сегодня многим странам известны российские ракетные комплексы "Калибр-НК", "Бал" и "Бастион", "Искандер", крылатая ракета Х-101 с дальностью действия до 4500 км, а также боевые самолеты ОКБ Сухого.

В 2016 году в России впервые за четверть века была сформирована новая танковая армия, и сегодня западные границы страны прикрывают два полнокровных войсковых объединения.

Обновленные военная и морская доктрины, растущая обороноспособность России заставляют Пентагон переписывать стратегию.

Через 25 лет после краха Советского Союза наша страна сильнее любого потенциального агрессора. "Железный поток" русского оружия служит укреплению мира на планете.