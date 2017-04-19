Что делали российские ракетоносцы Ту-95 у берегов Аляски

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Северное командование Вооруженных сил США подтвердило, что два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 поднимались на перехват российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 у побережья Аляски 17 апреля. Американские самолеты более получаса сопровождали российские Ту-95, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону ПВО, которая распространяется на 200 миль от побережья Соединенных Штатов.
Телеканал Fox News отметил, что два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США "Элмендорф" (Анкоридж) в ночь на понедельник, и максимальное сближение российских самолетов с островом Кадьяк у южного побережья Аляски составило около 161 километра.
"Голос Америки" сообщает: "Российские самолеты уже относительно давно не провоцировали американских военных своим приближением к границам США. Последний инцидент такого рода произошел 4 июля 2015 года, во время празднования Дня независимости".
Такое поведение России военные США считают провокационным и интерпретируют как стремление Кремля продемонстрировать Западу свою силу.
И все же, что делали российские ракетоносцы Ту-95 в двух тысячах километров от своей базы, близ американского острова Кодьяк?
Главная цель — NORAD
По мнению адмирала Гортни, российские тяжелые бомбардировщики и средства морской разведки изучают возможности NORAD и все более уверенно чувствуют себя у границ США.
На Аляске, в полутора километрах северо-западнее города Анкоридж расположена важная авиабаза ВВС США Elmendorf, которая имеет две взлетно-посадочные полосы и используется при перевозках войск (грузов) из США на Дальний Восток, в Юго-Восточную Азию, а также для испытаний авиационной техники и тренировки военнослужащих в арктических условиях.
Здесь находятся командование Аляскинской зоны ПВО (Alaskan NORAD Region — ANR), штаб командования ВВС на Аляске (11-я воздушная армия), смешанное авиационное крыло, подразделения истребителей ПВО, службы поиска и спасения, метеослужбы, другие части и подразделения. По соседству расположена база армии США "Форт Ричардсон". Объединенная база называется Joint Base Elmendorf-Richardson.
Разумеется, столь важные военные объекты по соседству с Россией не остаются без внимания нашей разведки и авиации.
От Амура до Чукотки
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС составляют основу российской стратегической авиации. Самолеты могут нести на борту крылатые ракеты Х-55.
Стратегическая крылатая ракета Х-55СМ (код НАТО — AS-15В "Kent") принята на вооружении в 1987 году, способна поражать цели на дальности до 3000 километров. Масса ракеты — 1500-1700 килограммов. В боевых условиях бомбардировщик-ракетоносец может уничтожить несколько городов противника, причем не входя в его зону ПВО.
И сегодня дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 отработали задачи поиска, классификации, слежения и применения оружия по подводным лодкам условного противника.
Полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не являются ни провокацией, ни вызовом по отношению к соседним странам.