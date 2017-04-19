Что делали российские ракетоносцы Ту-95 у берегов Аляски

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Северное командование Вооруженных сил США подтвердило, что два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 поднимались на перехват российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 у побережья Аляски 17 апреля. Американские самолеты более получаса сопровождали российские Ту-95, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону ПВО, которая распространяется на 200 миль от побережья Соединенных Штатов.

По данным Минобороны России, 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы успешно выполнили задачи патрулирования в международном воздушном пространстве над Тихим океаном и вернулись на базу "Украинка" (Амурская область). Самолеты пролетели около 5000 километров на скоростях до 850 километров в час и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более семи часов.

Телеканал Fox News отметил, что два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США "Элмендорф" (Анкоридж) в ночь на понедельник, и максимальное сближение российских самолетов с островом Кадьяк у южного побережья Аляски составило около 161 километра.

"Голос Америки" сообщает: "Российские самолеты уже относительно давно не провоцировали американских военных своим приближением к границам США. Последний инцидент такого рода произошел 4 июля 2015 года, во время празднования Дня независимости".

Такое поведение России военные США считают провокационным и интерпретируют как стремление Кремля продемонстрировать Западу свою силу.

И все же, что делали российские ракетоносцы Ту-95 в двух тысячах километров от своей базы, близ американского острова Кодьяк?

Главная цель — NORAD

Ранее глава командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) адмирал Уильям Гортни заявил : "Россия продвигается к цели по развертыванию крылатых ракет широкого радиуса действия с обычным снаряжением и со все большим расстоянием от цели при запуске с тяжелых бомбардировщиков. <…> Это расширяет инструментарий гибких возможностей сдерживания в распоряжении Кремля до ядерного уровня. <…> Если эта тенденция продолжится, со временем NORAD столкнется с растущими рисками для наших возможностей защищать Северную Америку против воздушной, морской и ракетной угрозы России".

По мнению адмирала Гортни, российские тяжелые бомбардировщики и средства морской разведки изучают возможности NORAD и все более уверенно чувствуют себя у границ США.

На Аляске, в полутора километрах северо-западнее города Анкоридж расположена важная авиабаза ВВС США Elmendorf, которая имеет две взлетно-посадочные полосы и используется при перевозках войск (грузов) из США на Дальний Восток, в Юго-Восточную Азию, а также для испытаний авиационной техники и тренировки военнослужащих в арктических условиях.

Здесь находятся командование Аляскинской зоны ПВО (Alaskan NORAD Region — ANR), штаб командования ВВС на Аляске (11-я воздушная армия), смешанное авиационное крыло, подразделения истребителей ПВО, службы поиска и спасения, метеослужбы, другие части и подразделения. По соседству расположена база армии США "Форт Ричардсон". Объединенная база называется Joint Base Elmendorf-Richardson.

Разумеется, столь важные военные объекты по соседству с Россией не остаются без внимания нашей разведки и авиации.

От Амура до Чукотки

Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС составляют основу российской стратегической авиации. Самолеты могут нести на борту крылатые ракеты Х-55.

Стратегическая крылатая ракета Х-55СМ (код НАТО — AS-15В "Kent") принята на вооружении в 1987 году, способна поражать цели на дальности до 3000 километров. Масса ракеты — 1500-1700 килограммов. В боевых условиях бомбардировщик-ракетоносец может уничтожить несколько городов противника, причем не входя в его зону ПВО.

Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана — с базовых и оперативных аэродромов.

И сегодня дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 отработали задачи поиска, классификации, слежения и применения оружия по подводным лодкам условного противника.

Полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не являются ни провокацией, ни вызовом по отношению к соседним странам.