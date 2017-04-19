США
19.0419 апреля13:12МСК
USD55.98-0.27
EUR59.61-0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Что делали российские ракетоносцы Ту-95 у берегов Аляски

12:5719.04.2017
04170
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Северное командование Вооруженных сил США подтвердило, что два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 поднимались на перехват российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 у побережья Аляски 17 апреля. Американские самолеты более получаса сопровождали российские Ту-95, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону ПВО, которая распространяется на 200 миль от побережья Соединенных Штатов.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СМИ: ВВС США перехватили два российских бомбардировщика у берегов Аляски
По данным Минобороны России, 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы успешно выполнили задачи патрулирования в международном воздушном пространстве над Тихим океаном и вернулись на базу "Украинка" (Амурская область). Самолеты пролетели около 5000 километров на скоростях до 850 километров в час и высотах до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более семи часов.

Телеканал Fox News отметил, что два российских Ту-95 заметили в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США "Элмендорф" (Анкоридж) в ночь на понедельник, и максимальное сближение российских самолетов с островом Кадьяк у южного побережья Аляски составило около 161 километра.

"Голос Америки" сообщает: "Российские самолеты уже относительно давно не провоцировали американских военных своим приближением к границам США. Последний инцидент такого рода произошел 4 июля 2015 года, во время празднования Дня независимости".

Такое поведение России военные США считают провокационным и интерпретируют как стремление Кремля продемонстрировать Западу свою силу.

И все же, что делали российские ракетоносцы Ту-95 в двух тысячах километров от своей базы, близ американского острова Кодьяк?

Главная цель — NORAD

Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В Минобороны подтвердили, что Ту-95МС в районе Аляски сопровождали ВВС США
Ранее глава командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) адмирал Уильям Гортни заявил: "Россия продвигается к цели по развертыванию крылатых ракет широкого радиуса действия с обычным снаряжением и со все большим расстоянием от цели при запуске с тяжелых бомбардировщиков. <…> Это расширяет инструментарий гибких возможностей сдерживания в распоряжении Кремля до ядерного уровня. <…> Если эта тенденция продолжится, со временем NORAD столкнется с растущими рисками для наших возможностей защищать Северную Америку против воздушной, морской и ракетной угрозы России".

По мнению адмирала Гортни, российские тяжелые бомбардировщики и средства морской разведки изучают возможности NORAD и все более уверенно чувствуют себя у границ США.

На Аляске, в полутора километрах северо-западнее города Анкоридж расположена важная авиабаза ВВС США Elmendorf, которая имеет две взлетно-посадочные полосы и используется при перевозках войск (грузов) из США на Дальний Восток, в Юго-Восточную Азию, а также для испытаний авиационной техники и тренировки военнослужащих в арктических условиях.

Здесь находятся командование Аляскинской зоны ПВО (Alaskan NORAD Region — ANR), штаб командования ВВС на Аляске (11-я воздушная армия), смешанное авиационное крыло, подразделения истребителей ПВО, службы поиска и спасения, метеослужбы, другие части и подразделения. По соседству расположена база армии США "Форт Ричардсон". Объединенная база называется Joint Base Elmendorf-Richardson.

Разумеется, столь важные военные объекты по соседству с Россией не остаются без внимания нашей разведки и авиации.

От Амура до Чукотки

Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС составляют основу российской стратегической авиации. Самолеты могут нести на борту крылатые ракеты Х-55.

Стратегическая крылатая ракета Х-55СМ (код НАТО — AS-15В "Kent") принята на вооружении в 1987 году, способна поражать цели на дальности до 3000 километров. Масса ракеты — 1500-1700 килограммов. В боевых условиях бомбардировщик-ракетоносец может уничтожить несколько городов противника, причем не входя в его зону ПВО.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Эксперт о перехвате США Ту-95 близ Аляски: наши полеты вызывают "интерес"
Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана — с базовых и оперативных аэродромов.

И сегодня дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 отработали задачи поиска, классификации, слежения и применения оружия по подводным лодкам условного противника.

Полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не являются ни провокацией, ни вызовом по отношению к соседним странам.

Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений в Приморском крае. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Как ВМС США и Японии оказались под присмотром "Бастионов" России
Кроме того, Минобороны России планирует легитимно разместить на Чукотке (менее 100 километров от территории США и около 1000 километров от Анкориджа) к 2018 году новую дивизию береговой обороны. Вероятно, дивизия получит на вооружение новейшие сверхзвуковые береговые ракетные комплексы "Бастион", оперативно-тактические комплексы "Искандер" и зенитные ракетные системы С-400. И станет прочным звеном единой цепи обороны российского Дальнего Востока. Надежная авиационная поддержка и эффективные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Чукотском операционном направлении новой дивизии также пригодятся.

Комментировать
+
Безопасность
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена