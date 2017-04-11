После Сирии "Сухие" — выше других

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24" заявил во вторник, что успешные действия военной авиации России в Сирии повысили спрос со стороны зарубежных покупателей на российские боевые самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35.

В техническое перевооружение и модернизацию корпорация планирует инвестировать до 2020 года около 100 миллиардов рублей.

Ранее международная аэрокосмическая выставка AeroIndia-2017 подтвердила высокий интерес к самолетам ОКБ Сухого. Наиболее перспективными в регионе считаются истребитель Су-30МКИ и компоненты для его модернизации, сверхманевренный истребитель Су-35. Многие страны изъявили желание приобрести российское вооружение, зарекомендовавшее себя в ходе операции в Сирии.

Оружейные выставки прошлого года — Bahrain International Air Show, Singapore Air Show, Defexpo India, DSA-2016 в Малайзии, и другие — также немало укрепили авторитет российской авиакорпорации.

Ставку на приоритетное развитие оборонной промышленности Россия сделала в 2014 году, и экспорт продукции военного назначения резко возрос — до 15,5 миллиарда долларов, это 27% мирового рынка. В 2015 году портфель заказов достиг рекордной суммы — 56 миллиардов долларов.

Самые надежные партнеры

В современном мире реальным суверенитетом обладают только сильные в военном отношении государства. ОАК предлагает более чем высокотехнологичную продукцию. Устойчивые партнерские связи и реализованные объемы позволяют концерну строить смелые планы.

Россия успешно развивает военно-техническое сотрудничество с Китаем, и только в 2017 году ОАК поставит в эту страну 10 истребителей Су-35С.

Китай станет первой после России страной, которая получит 24 самолета Су-35С. Истребители этого типа обладают увеличенным запасом топлива, радиусом действия более 1500 км, и эффективно дополнят возможности ВМС Китая в акватории Южно-Китайского моря.

Индия ежегодно закупает в России оружие и военную технику на сумму около 5 миллиардов долларов . Индийские ВВС укомплектованы российской боевой техникой на 70%. Успешны совместные проектирование и разработка вооружений, обмен технологиями . Несмотря на препятствия, продолжается работа над совместным проектом истребителя пятого поколения. И даже диверсификация индийских закупок в третьих странах не отменяет дорогостоящие контракты по модернизации российской авиационной техники.

Военно-техническое сотрудничество России с Индией стало образцом для многих стран мира. Среди потенциальных покупателей боевых самолетов "Сухого" — Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Индонезия. В частности, Вьетнам планирует расширить парк боевой авиации за счет приобретения истребителей Су-30МК2.

Самые "Сухие"

Сирийский "хит" — истребитель-бомбардировщик Су-34 — в ближайшие годы составит основу российской фронтовой авиации (заменит Су-24М). По боевым возможностям Су-34 относится к поколению самолетов 4+. В условиях огневого противодействия истребитель-бомбардировщик способен эффективно поражать наземные, морские и воздушные цели в любом районе планеты, используя широкий диапазон боеприпасов, в том числе высокоточных. Летно-технические характеристики Су-34 засекречены, однако эффективность боевого применения в Сирии очевидна.

Самолет оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия. Система активной безопасности и бронированная кабина позволяют экипажу эффективнее наносить ракетно-бомбовые удары и маневрировать под огнем противника. Отличная аэродинамика, большая емкость топливных баков, экономичные двигатели и система дозаправки в воздухе обеспечивают беспосадочный полет продолжительностью до 10 часов.

Цифровое радиоэлектронное оборудование Су-34 построено по принципу открытой архитектуры, что дает простор для модернизации.

Сверхманевренный двухместный истребитель Су-30 СМ способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Информация о летно-технических характеристиках истребителя Су-30СМ не раскрывается, поскольку с 2012 года самолет поставляется Министерству обороны России.

Истребитель Су-35 создан для перехвата и уничтожения всех классов воздушных целей, а также для поражения наземных и надводных объектов инфраструктуры противника, прикрытых средствами ПВО. В конструкции Су-35 применены технологии малозаметности, удачные технические решения, проверенные ранее на Су-27 и Су-30. Самолет сочетает в себе сверхманевренность, совершенные активные и пассивные средства обнаружения, высокую сверхзвуковую скорость, большую дальность полета, широкую номенклатуру вооружений, современную систему РЭБ. Эффективность боевого применения авиационного комплекса Су-35 достигается также за счет единой интегрированной информационно-управляющей системы интеллектуальной поддержки летчика.

Есть версия, согласно которой значительное количество американских крылатых ракет "Томагавк" 7 апреля не долетели до цели в Сирии, потому что были сбиты российскими самолетами Су-35С или Су-30СМ . Радиолокационные станции этих истребителей "видят" малозаметную крылатую ракету на фоне воды и земли.

Самолеты ОКБ Сухого называет лучшими даже американское аналитическое издание National Interest. Признание выдающихся боевых возможностей и высокий спрос на мировом рынке свидетельствуют об эффективности ОПК и научно-техническом прогрессе в России.