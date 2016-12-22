Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В марте российский оборонно-промышленный комплекс начал испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" 3М22, которая предназначена для оснащения перспективных и модернизируемых надводных кораблей и подводных лодок. Серийное производство гиперзвуковой ракеты планируется начать в 2017 году. Это оружие первыми получат атомные ракетные крейсеры "Адмирал Нахимов" и "Пётр Великий".
25 октября в России успешно испытали гиперзвуковую боеголовку для перспективных межконтинентальных ракет. Гиперзвуковой летательный аппарат (Изделие 4202) стартовал из пускового района Домбаровский в Оренбургской области и достиг камчатского полигона Кура. Успешному испытанию предшествовала масштабная программа импортозамещения. Бортовое оборудование, электронные комплексы и система управления гиперзвукового Изделия 4202 изготовлены в России.
Но достижение гиперзвуковых скоростей дается непросто.
Преодоление
После разгона начинается маневренный полет в атмосфере в условиях высоких температур. На гиперзвуковой скорости аппарата окутывает облако плазмы, которое может сжечь антенны, датчики, средства контроля. Система самонаведения при этом должна видеть цель, бортовое радиоэлектронное оборудование – устойчиво работать. Здесь большой простор для развития материаловедения, двигателестроения, электроники, аэродинамики.
Гиперзвуковыми боеголовками планируется оснастить новую тяжелую ракету "Сармат", бросковые испытания которой начнутся в 2017 году. Подобными боевыми блоками можно наносить точечные неядерные удары в ходе локальных конфликтов в любой точке мира.
Россия развивает средства предупреждения агрессии во всех средах, включая космическое пространство.
28 октября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил: "Несмотря на все сложности… мы продолжим модернизацию наших вооруженных сил… Президентом поставлена цель обеспечить 79% современного вооружения в нашей армии к 2020 году. Необходимые средства для этого предусмотрены".
Страх и ужас
Датская ежедневная газета Jyllands-Posten сообщает, что Россия получит гиперзвуковое оружие к 2020 году, и отмечает: "Гиперзвуковые ядерные ракеты – последняя новинка индустрии вооружений… Даже для ПРО США, одной из наиболее современных систем в мире, такая экстремально высокая скорость станет настоящим вызовом".
Американское аналитическое издание The National Interest сообщает: "После принятия российского гиперзвукового планирующего оружия на вооружение его можно будет устанавливать на тяжелой МБР "Сармат".
Тему продолжает испанское интернет-издание El Confidencial: "Россия завершает разработку новейшей ракеты РС-28 "Сармат", которая должна заменить нынешние Р-36 "Воевода" ("Сатана" по классификации НАТО).
Испанское издание отмечает, что вес ракеты превысит 100 тонн, а забрасываемая масса – 10 тонн. Это может быть ядерная боеголовка мощностью до 50 мегатонн, либо 10 – 15 ядерных боеголовок индивидуального наведения, маневрирующих на гиперзвуковых скоростях. "Если ее предшественник "Сатана" внушал страх, то "Сармат" будет наводить ужас", — резюмирует El Confidencial.
Издание The National Interest касается боевой авиации: "Русские планируют не только вооружить новый истребитель гиперзвуковым оружием — Москва разрабатывает самолет шестого поколения, который сам будет способен развивать гиперзвуковую скорость".
Необъявленная гонка высокотехнологичных вооружений продолжается. Гиперзвуковое оружие относится к технологиям, которые в XXI веке будут решать исход войны. Не случайно в начале 2000 годов Пентагон изменил стратегию, а президент США Джордж Буш-младший подписал директиву, которая делает реальным нанесение быстрого глобального удара высокоточными и гиперзвуковыми крылатыми ракетами.
Для кого это предназначено, догадаться несложно. Возможно, поэтому 6 октября министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о применении в Сирии новейших крылатых ракет X-101 с дальностью действия до 4500 км.