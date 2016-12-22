Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

22 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил : "В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота, ритмично, в соответствии с графиком шло их переоснащение… На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого". И тому есть технологические подтверждения.

В марте российский оборонно-промышленный комплекс начал испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" 3М22, которая предназначена для оснащения перспективных и модернизируемых надводных кораблей и подводных лодок. Серийное производство гиперзвуковой ракеты планируется начать в 2017 году. Это оружие первыми получат атомные ракетные крейсеры "Адмирал Нахимов" и "Пётр Великий".

25 октября в России успешно испытали гиперзвуковую боеголовку для перспективных межконтинентальных ракет. Гиперзвуковой летательный аппарат (Изделие 4202) стартовал из пускового района Домбаровский в Оренбургской области и достиг камчатского полигона Кура. Успешному испытанию предшествовала масштабная программа импортозамещения. Бортовое оборудование, электронные комплексы и система управления гиперзвукового Изделия 4202 изготовлены в России.

Ранее руководитель корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал о создании гиперзвуковых летательных аппаратов, а начальник Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский — о разработке перспективных боевых частей ракет с поражающим действием "на новых физических принципах".

Но достижение гиперзвуковых скоростей дается непросто.

Преодоление

Гиперзвуковыми считаются объекты, летящие со скоростью выше 4500 км в час. Новое оружие рождается в преодолении целого ряда сложных научно-технических проблем. Гиперзвуковой аппарат невозможно разогнать традиционным реактивным двигателем, необходимо использовать ракетно-прямоточные двигатели со сверхзвуковым горением. В России создано принципиально новое топливо "Децилин-М" с увеличенной на 20% энергоемкостью.

После разгона начинается маневренный полет в атмосфере в условиях высоких температур. На гиперзвуковой скорости аппарата окутывает облако плазмы, которое может сжечь антенны, датчики, средства контроля. Система самонаведения при этом должна видеть цель, бортовое радиоэлектронное оборудование – устойчиво работать. Здесь большой простор для развития материаловедения, двигателестроения, электроники, аэродинамики.

Боеголовка движется со скоростью около 15 Max (7 км/сек.) на высоте 100 км. Перед входом в плотные слои атмосферы непосредственно над целью совершает сложный маневр для преодоления противоракетной обороны противника. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам гиперзвуковые системы способны преодолеть любые существующие системы ПРО. По мнению специалистов, это оружие обеспечит военно-стратегический паритет на ближайшие десятилетия.

Гиперзвуковыми боеголовками планируется оснастить новую тяжелую ракету "Сармат", бросковые испытания которой начнутся в 2017 году. Подобными боевыми блоками можно наносить точечные неядерные удары в ходе локальных конфликтов в любой точке мира.

Россия развивает средства предупреждения агрессии во всех средах, включая космическое пространство.

28 октября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил: "Несмотря на все сложности… мы продолжим модернизацию наших вооруженных сил… Президентом поставлена цель обеспечить 79% современного вооружения в нашей армии к 2020 году. Необходимые средства для этого предусмотрены".

Страх и ужас

Ссылаясь на исследование Военно-воздушных сил США, издание Washington Free Beacon пишет об отставании Америки от России в разработке гиперзвуковых ракет.

Датская ежедневная газета Jyllands-Posten сообщает, что Россия получит гиперзвуковое оружие к 2020 году, и отмечает: "Гиперзвуковые ядерные ракеты – последняя новинка индустрии вооружений… Даже для ПРО США, одной из наиболее современных систем в мире, такая экстремально высокая скорость станет настоящим вызовом".

Американское аналитическое издание The National Interest сообщает: "После принятия российского гиперзвукового планирующего оружия на вооружение его можно будет устанавливать на тяжелой МБР "Сармат".

Тему продолжает испанское интернет-издание El Confidencial: "Россия завершает разработку новейшей ракеты РС-28 "Сармат", которая должна заменить нынешние Р-36 "Воевода" ("Сатана" по классификации НАТО).

Она будет способна развивать скорость до 7 тысяч километров в час и сможет поражать цели на территории США… Мощность двигателей и облегченная конструкция "Сармата" позволяют ракете атаковать территорию США не по кратчайшему, а по любому направлению, в том числе через Южный и Северный полюс".

Испанское издание отмечает, что вес ракеты превысит 100 тонн, а забрасываемая масса – 10 тонн. Это может быть ядерная боеголовка мощностью до 50 мегатонн, либо 10 – 15 ядерных боеголовок индивидуального наведения, маневрирующих на гиперзвуковых скоростях. "Если ее предшественник "Сатана" внушал страх, то "Сармат" будет наводить ужас", — резюмирует El Confidencial.

Издание The National Interest касается боевой авиации: "Русские планируют не только вооружить новый истребитель гиперзвуковым оружием — Москва разрабатывает самолет шестого поколения, который сам будет способен развивать гиперзвуковую скорость".

Чешское интернет-издание Echo24 дополняет картину гиперзвукового будущего: "Второе направление разработок гиперзвукового оружия в России – это противокорабельные и высокоточные крылатые ракеты класса "воздух – поверхность".

Необъявленная гонка высокотехнологичных вооружений продолжается. Гиперзвуковое оружие относится к технологиям, которые в XXI веке будут решать исход войны. Не случайно в начале 2000 годов Пентагон изменил стратегию, а президент США Джордж Буш-младший подписал директиву, которая делает реальным нанесение быстрого глобального удара высокоточными и гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

Для кого это предназначено, догадаться несложно. Возможно, поэтому 6 октября министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о применении в Сирии новейших крылатых ракет X-101 с дальностью действия до 4500 км.