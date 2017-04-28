Украина готовится к летней кампании — на границе с Крымом

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил вчера о готовности ВСУ к введению в стране военного положения, и хроника последних дней настораживает.

ВСУ проводят учения с преодолением водных преград в Николаевской и Херсонской областях, то есть на границе с российским Крымом. Там же организованы антитеррористические учения Службы безопасности Украины.

Ранее в ходе учений в Николаевской области военнослужащие блокировали и уничтожали "незаконные вооруженные формирования". Значительная часть задач выполнялась ночью.

Заместитель председателя "Союза офицеров Украины" Евгений Лупаков предложил уничтожить Черноморский флот России с помощью подводных лодок. Своими субмаринами Киев не располагает, надводные силы также не впечатляют, однако командующий украинскими ВМС адмирал-танкист Игорь Воронченко на прошлой неделе посетил Турцию. Возможно, обсуждался лизинг.

Есть и другие яркие идеи. Власти Киева планируют объявить 2017-й годом УПА. Руководитель подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский вчера заявил, что Ростовскую область необходимо "вернуть" в состав Незалежной, а кроме того, считает необходимым "вернуть исконно украинские земли" — Курскую, Брянскую, Воронежскую области и Краснодарский край.

В украинском бюджете на 2017 год на деятельность ВСУ выделено "больше, чем когда-либо", — почти 52 миллиарда гривен (около двух миллиардов долларов).

Что означает эта лихорадочная милитаризация?

На суше и на море

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов регулярно анонсирует наступление силовиков в Донбассе. По данным украинского Генштаба, количество бригад и полков в зоне АТО выросло с восьми на "начало войны" до 25, батальонов и дивизионов — с 50 до 150, численность личного состава — с 32 тысяч до 73 тысяч человек. И в украинских СМИ появляются смелые прогнозы: "Объявив военное положение, Украина официально перейдет в состояние войны с агрессором, то есть — с Россией в лице ее выкормышей: ДНР и ЛНР".

Очевидно, весеннее обострение в значительной степени театрализовано и призвано маскировать экономические проблемы Киева. Если признать, что Россия — не агрессор, Крым ушел законно, а конфликт в Донбассе — гражданская война, источники западной помощи сразу пересохнут. При этом на Майдане появятся добробаты и все условия для нового витка "революции достоинства". Шаткое равновесие власти и общества удается сохранять лишь постоянным поддержанием в стране милитаристского психоза.

Президент Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины сроком до 365 дней, и в 2017 году учения пройдут с участием представителей США, Великобритании, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции и Швеции.

В Одессе состоялась конференция по планированию украино-американских военных маневров Sea Breeze — 2017 — совместных действий в ходе "морской операции по безопасности в кризисном регионе". Учения состоятся в июле в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях, и будут организованы по новой методике (по стандартам НАТО), в режиме "свободной игры". Многонациональному штабу предстоит руководить корабельными тактическими группами, береговым и авиационным компонентами.

Заметим, маневры Sea Breeze — 2016, как и дюжина предшествующих совместных учений, не совершили революцию в военно-морском деле. Вероятно, год нынешний также не принесет украинским ВМС заметных достижений. Польза подобных мероприятий неочевидна. К примеру, ВМС Украины совместно с ВМС США еще в 1995 году отрабатывали высадку десанта на одесское побережье и "отражение атак экстремистских групп", но не в коня печенье. Настоящие украинские экстремисты безнаказанно сжигали сограждан 2 мая 2014 года в Одессе. А Крым той же весной мирно вернулся в состав России.

Фонтаны идей

Угрозы утопить Черноморский флот и захватить Россию звучат не одно столетие. Любопытно, что в нынешнем апреле нам угрожают немолодые люди с советским прошлым — экс-милиционер патрульно-постовой службы Павел Жебривский и экс-подводник Евгений Лупаков.

Жебривский родился в Житомирской области, трудовую биографию начинал на киевском заводе железобетонных конструкций, служил по призыву в армии, восемь лет посвятил милицейской службе, заочно окончил юридический факультет Киевского университета.

Предпринимательская деятельность (фармацевтика) вывела в народные депутаты. Известен также изысканиями на тему "трехтысячелетней истории украинского народа".

Лупаков служил заместителем командира 14-й дивизии подводных лодок. В начале 1990-х стал активистом процесса украинизации Черноморского флота. Уволен приказом главкома ВС СНГ (без права ношения формы) за организацию на ЧФ в марте 1992 года "переприсяги" на верность Украине. Позднее Лупаков требовал отдать Севастопольскую базу НАТО, а после "революции достоинства" активно выступал за отмену Конвенции Монтрё — во благо Шестого флота США.

В Госдуме России пассионарному Лупакову и его единомышленникам посоветовали не шутить с Черноморским флотом. А депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек отметил: "В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец". Очевидно, "украинский Маккейн" немного погорячился.

Сегодня подобные граждане определяют узнаваемое в мире лицо Украины, и все же не следует преувеличивать роль фонтанирующих провокационными идеями националистов. Принимают решения и определяют киевскую политическую повестку совсем другие люди.