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Украина готовится к летней кампании — на границе с Крымом

18:1828.04.2017
(обновлено: 18:19 28.04.2017)
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© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСтела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фотоСтела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил вчера о готовности ВСУ к введению в стране военного положения, и хроника последних дней настораживает.

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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С прицелом на масштабность. Порошенко объявил в Донбассе "настоящую войну"

ВСУ проводят учения с преодолением водных преград в Николаевской и Херсонской областях, то есть на границе с российским Крымом. Там же организованы антитеррористические учения Службы безопасности Украины.

Ранее в ходе учений в Николаевской области военнослужащие блокировали и уничтожали "незаконные вооруженные формирования". Значительная часть задач выполнялась ночью.

Заместитель председателя "Союза офицеров Украины" Евгений Лупаков предложил уничтожить Черноморский флот России с помощью подводных лодок. Своими субмаринами Киев не располагает, надводные силы также не впечатляют, однако командующий украинскими ВМС адмирал-танкист Игорь Воронченко на прошлой неделе посетил Турцию. Возможно, обсуждался лизинг.

Владимир Лепехин, директор Института ЕврАзЭС, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня
© РИА Новости
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Есть и другие яркие идеи. Власти Киева планируют объявить 2017-й годом УПА. Руководитель подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский вчера заявил, что Ростовскую область необходимо "вернуть" в состав Незалежной, а кроме того, считает необходимым "вернуть исконно украинские земли" — Курскую, Брянскую, Воронежскую области и Краснодарский край.

В украинском бюджете на 2017 год на деятельность ВСУ выделено "больше, чем когда-либо", — почти 52 миллиарда гривен (около двух миллиардов долларов).
Что означает эта лихорадочная милитаризация?

© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время стрельб из спаренной зенитной установки на Яворивском военном полигоне во Львовской области
© РИА Новости . Стрингер
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Военнослужащие во время стрельб из спаренной зенитной установки на Яворивском военном полигоне во Львовской области

На суше и на море

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов регулярно анонсирует наступление силовиков в Донбассе. По данным украинского Генштаба, количество бригад и полков в зоне АТО выросло с восьми на "начало войны" до 25, батальонов и дивизионов — с 50 до 150, численность личного состава — с 32 тысяч до 73 тысяч человек. И в украинских СМИ появляются смелые прогнозы: "Объявив военное положение, Украина официально перейдет в состояние войны с агрессором, то есть — с Россией в лице ее выкормышей: ДНР и ЛНР".

Ситуация в Луганской области
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Три года войны: "антитеррористическая операция" длиною в жизнь
Очевидно, весеннее обострение в значительной степени театрализовано и призвано маскировать экономические проблемы Киева. Если признать, что Россия — не агрессор, Крым ушел законно, а конфликт в Донбассе — гражданская война, источники западной помощи сразу пересохнут. При этом на Майдане появятся добробаты и все условия для нового витка "революции достоинства". Шаткое равновесие власти и общества удается сохранять лишь постоянным поддержанием в стране милитаристского психоза.

Президент Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины сроком до 365 дней, и в 2017 году учения пройдут с участием представителей США, Великобритании, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Италии, Канады, Литвы, Молдовы, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Франции и Швеции.

Украинский военный на учениях во Львовской области
© РИА Новости . Стрингер
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Политолог о провокациях Киева близ Крыма: Украина сильно рискует

В Одессе состоялась конференция по планированию украино-американских военных маневров Sea Breeze — 2017 — совместных действий в ходе "морской операции по безопасности в кризисном регионе". Учения состоятся в июле в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях, и будут организованы по новой методике (по стандартам НАТО), в режиме "свободной игры". Многонациональному штабу предстоит руководить корабельными тактическими группами, береговым и авиационным компонентами.

Заметим, маневры Sea Breeze — 2016, как и дюжина предшествующих совместных учений, не совершили революцию в военно-морском деле. Вероятно, год нынешний также не принесет украинским ВМС заметных достижений. Польза подобных мероприятий неочевидна. К примеру, ВМС Украины совместно с ВМС США еще в 1995 году отрабатывали высадку десанта на одесское побережье и "отражение атак экстремистских групп", но не в коня печенье. Настоящие украинские экстремисты безнаказанно сжигали сограждан 2 мая 2014 года в Одессе. А Крым той же весной мирно вернулся в состав России.

© РИА Новости . Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область

Фонтаны идей

Угрозы утопить Черноморский флот и захватить Россию звучат не одно столетие. Любопытно, что в нынешнем апреле нам угрожают немолодые люди с советским прошлым — экс-милиционер патрульно-постовой службы Павел Жебривский и экс-подводник Евгений Лупаков.

Украинские военные выходят с территории военной базы в поселке Перевальное.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Жебривский родился в Житомирской области, трудовую биографию начинал на киевском заводе железобетонных конструкций, служил по призыву в армии, восемь лет посвятил милицейской службе, заочно окончил юридический факультет Киевского университета.

Предпринимательская деятельность (фармацевтика) вывела в народные депутаты. Известен также изысканиями на тему "трехтысячелетней истории украинского народа".

Лупаков служил заместителем командира 14-й дивизии подводных лодок. В начале 1990-х стал активистом процесса украинизации Черноморского флота. Уволен приказом главкома ВС СНГ (без права ношения формы) за организацию на ЧФ в марте 1992 года "переприсяги" на верность Украине. Позднее Лупаков требовал отдать Севастопольскую базу НАТО, а после "революции достоинства" активно выступал за отмену Конвенции Монтрё — во благо Шестого флота США.

Украинские военные во время учений на полигоне под Львовом
© РИА Новости . Стрингер
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В Госдуме России пассионарному Лупакову и его единомышленникам посоветовали не шутить с Черноморским флотом. А депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек отметил: "В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец". Очевидно, "украинский Маккейн" немного погорячился.

Сегодня подобные граждане определяют узнаваемое в мире лицо Украины, и все же не следует преувеличивать роль фонтанирующих провокационными идеями националистов. Принимают решения и определяют киевскую политическую повестку совсем другие люди.

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