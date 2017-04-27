Украинский военный предложил способ "уничтожить Черноморский флот"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Если бы у Украины были собственные подводные лодки, то она смогла бы уничтожить Черноморский флот. Об этом изданию "Обозреватель" рассказал капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

Он пояснил, что сейчас уровень шумности современных подводных лодок ниже уровня шума моря, что делает субмарины "самым страшным оружием на море".

"Вот о чем нужно думать Украине в первую очередь. Если бы у Украины было хоть пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье, этот Черноморский флот на выходе из базы", — добавил Лупаков.

Военно-морские силы Украины располагают 11 кораблями: ракетным, сторожевым и артиллерийским катерами, тральщиком, фрегатом и десантными кораблями.