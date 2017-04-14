"Не проскочить границу": Турчинов грезит о наступлении в Донбассе

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал наступление силовиков в Донбассе. По его словам, "главное — не проскочить границу".

"Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров", — заявил Турчинов в интервью BBC Украина.

По его словам, военные должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток".

В Минобороны самопровозглашенной ДНР заявили, что слова Турчинова подтверждает нарушение Киевом минских соглашений.

"Турчинов — официальное лицо, он возглавляет Совет нацбезопасности Украины и открыто заявляет, что они нарушают минские договоренности и продвигаются вглубь серой зоны", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин, выразив надежду, что участники минского процесса обратят внимание на позицию главы СНБО.

В среду украинский президент Петр Порошенко заявил, что танковые войска находятся в полной боевой готовности и готовы выдвинуться на передовую в любой момент.

Киев "защитит" Европу

В среду Турчинов выступил с еще одним громким заявлением. По его словам, Украина восстанавливает свой ракетный щит, который должен стать "частью единой системы обеспечения безопасности на европейском континенте".

"Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса достойно обеспечивают выполнение актуальных задач национальной безопасности и обороны, реализуют национальные геополитические интересы", — заявил Турчинов, поздравляя украинцев с днем работников ракетно-космической отрасли, который в стране отмечается 12 апреля.

В тот же день СНБО объявил об успешных испытаниях новых ракет, которыми Турчинов руководил "со своего рабочего места". Итогом тестов стало "пополнение" в ВСУ.

"Главный ситуационный центр Украины получил в свое распоряжение мобильный командный пункт, позволяющий руководить спецоперациями любой сложности из любой точки Украины", — заявили в пресс-службе СНБО.

По данным СНБО, мобильный командный пункт оснащен системой защищенной конфиденциальной аудио- и видеосвязи, беспилотниками и комплексной системой видеонаблюдения.

При этом в ведомстве не стали уточнять, какие именно ракеты использовались во время испытаний, и где они прошли.

Ситуация в Донбассе

Ранее ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР договорились с Киевом о перемирии. Режим прекращения огня должен был вступить в силу в четверг, с 10:00.

Власти ДНР заявили, что украинские силовики практически сразу нарушили договоренность.

"Мы на эти обещания Киева (о соблюдении перемирия — ред.) и внимание обращать перестали, потому что Киев ни разу не выполнил своё обещание. Вот последнее объявленное Киевом перемирие было нарушено с его стороны менее чем через час после начала", — сказал Захарченко во время прямой линии с жителями.

Косвенно о нежелании Киева идти на перемирие свидетельствует и решение президента Петра Порошенко увеличить доплаты военным, которые находятся в Донбассе. Об этом украинский лидер объявил в среду.

Последний раз зарплаты украинским военным повышали в январе 2016-го. Согласно старым правилам, солдат получает от семи тысяч гривен (260 долларов), а командир бригады — от 16 тысяч гривен (594 доллара).

Кроме того, военным, которые несут службу на линии соприкосновения в Донбассе, полагалось денежное вознаграждение в размере 4,2 тысячи гривен (156 долларов), а на второй линии — 1,2 тысячи гривен (44 доллара).

"Уже с 1 апреля те военнослужащие, которые находятся на передовой, на линии столкновения, будут получать доплату к денежному обеспечению в размере 7,5 тысячи гривен (278 долларов — ред.). Тем, кто находится во второй линии, доплата увеличена до 3,5 тысячи гривен (130 долларов — ред.)", — сказал Порошенко.

Украинские военные не раз говорили, что готовы перейти в наступление. Так, например, в начале апреля командир "Грузинского легиона" ВСУ Мамука Мамулашвили заявил, что Киев готов к тому, чтобы вернуть Донбасс под свой контроль.

Перспективы ВСУ в Донбассе

Директор Центра либерально-консервативной политики им. П.Столыпина и П.Струве Александр Казаков считает, что Киев не собирается выполнять минские соглашения, о чем свидетельствуют продолжающие обстрелы Донбасса.

"Я бы сказал так: вообще ни одно действие Украины за последние два года не укладывается в рамки "Минска-2". Более того, даже поведение киевских властей в "Минск-2" не укладывается ни разу. Эти квазиполитические власти принимают решение о блокаде вместо того, чтобы разблокировать Донбасс, как написано в Минских соглашениях. Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают Донбасс", — заявил Казаков ранее в эфире радио Sputnik.

При этом эксперт сомневается в возможности Киева решить конфликт силовым путем.

"В том, что касается количества личного состава и количества стянутой к линии разграничения военной техники и боеприпасов, украинская сторона по видимости сильна. Но при этом мы однозначно знаем, что в рядах ВС Украины царит моральное разложение, ежедневно поступает информация о дезертирстве. Вооруженные силы Украины воевать не хотят. То есть в количественных, цифровых показателях они представляют угрозу, но боевого духа у них нет абсолютно", — отметил он.

"Поэтому, как только они начнут полномасштабную военную кампанию, как и в предыдущие два раза останутся биты и окажутся в котлах. В этом нет никаких сомнений", — добавил политолог.