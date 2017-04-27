В ВС Украины заявили о готовности к введению военного положения в стране

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины готовы к функционированию в режиме военного положения в случае его введения руководством страны, сообщил заместитель главы Министерства обороны Игорь Павловский.
"Если будет введено военное положение, вооруженные силы Украины готовы… Тут нет проблем. За три года практически вся структура перевода вооруженных сил на функционирование в режиме военного положения отработана", — сказал Павловский на конференции по безопасности в Киеве.
Власти Украины с апреля 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.