В ВС Украины заявили о готовности к введению военного положения в стране

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины готовы к функционированию в режиме военного положения в случае его введения руководством страны, сообщил заместитель главы Министерства обороны Игорь Павловский.

В связи с обострением ситуации в Донбассе в конце января на Украине вновь подняли тему возможного введения военного положения в стране. Однако в итоге решение не было принято. По закону, предложение о введении военного положения на рассмотрение президента вносит Совет национальной безопасности и обороны. При этом президентский указ о введении военного положения должна утвердить Верховная рада.

"Если будет введено военное положение, вооруженные силы Украины готовы… Тут нет проблем. За три года практически вся структура перевода вооруженных сил на функционирование в режиме военного положения отработана", — сказал Павловский на конференции по безопасности в Киеве.

Власти Украины с апреля 2014 года проводят военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.