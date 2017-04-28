В Госдуме посоветовали украинским военным не шутить с Черноморским флотом

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Киевским властям не стоит шутить с Черноморским флотом РФ; выдвижение украинских подводных лодок к берегам Крыма стало бы для них "походом в один конец", заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
"В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с снащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит", — сказал Бальбек РИА Новости.
"Подойти к охраняемой военно-морской базе на дистанцию торпедного залпа получается только у голливудских героев, в жизни все намного сложнее. И, судя по тому, какие тактические гении военно-морского дела выступают в роли экспертов для украинских изданий, создается впечатление, что для интервью набирают людей по принципу "самая фантастическая версия", — сказал депутат.