В Госдуме посоветовали украинским военным не шутить с Черноморским флотом

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Киевским властям не стоит шутить с Черноморским флотом РФ; выдвижение украинских подводных лодок к берегам Крыма стало бы для них "походом в один конец", заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков заявил, что если бы у Украины "было хотя бы пяток подводных лодок", то она смогла бы уничтожить Черноморский флот.

"В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с снащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит", — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, украинские военные демонстрируют полное невежество в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя сомнительными данными.

"Подойти к охраняемой военно-морской базе на дистанцию торпедного залпа получается только у голливудских героев, в жизни все намного сложнее. И, судя по тому, какие тактические гении военно-морского дела выступают в роли экспертов для украинских изданий, создается впечатление, что для интервью набирают людей по принципу "самая фантастическая версия", — сказал депутат.